Fiat 1100/508C 'Ala d'Oro' (1947) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Dat hier iets bijzonders geparkeerd staat voor de deur van een bouwmarkt, moge duidelijk zijn. Maar wat het precies is? Door een diepe duik in het internet ontdekten we het volgende.

Een gestroomlijnde, bijzonder elegante koets - duidelijk uit vervlogen tijden - met op de zijkant het jaartal '1947' en op de kont een Mille Miglia-stickertje: hier staat iets speciaals, dat moge duidelijk zijn. Van een logo of enige modelaanduiding is echter geen sprake, waardoor we ons maar tot een kentekencheck wenden voor een eerste aanwijzing. Het is een Fiat 508C, vertelt de RDW, uit 1947. Bingo. In 1947 zou het nog 43 jaar duren eer de eerste AutoWeek uitkwam, dus voor auto's als deze is een diepe duik in het eigen archief niet toereikend.

Stap twee. 'Fiat 508C', 'Cacciari' en 'Fabri' in de zoekbalk. Bingo nummer twee. We stuiten op de website 'Historic Automotive Promotion', de pagina van een Griek die over allerhande historische auto's informatie verzamelt - we danken hem voor zijn inspanningen. Want wat blijkt? Simpelweg stellen dat we hier met een auto uit 1947 te maken hebben, is niet geheel terecht. Het lijkt erop dat we hier te maken hebben met een auto die zijn leven oorspronkelijk begon in 1934 als Fiat 508, waarna diens chassis in 1947 - kort na de oorlog - voor Mille Miglia-doeleinden een tweede leven kreeg.

Chassis uit 1934, registratie in 1947

In het chassis werd bij die wedergeboorte een 1,1-liter aandrijflijn gehangen van de latere 1100-reeks, die pas in 1937 op de markt zou komen. De aanduiding '508C' die de RDW gebruikt hoort dan ook bij de 1100-reeks, maar gezien de wedergeboorte die in 1947 plaatsvond - een jaartal waarin de 1100-reeks ook werd geproduceerd - is het niet gek dat de Rijksdienst het voertuig als zodanig registreerde.

Maar, éígenlijk hebben we hier niet eens met een Fiat te maken. Volgens Historic Automotive Promotion is het een 'Ala d'Oro', een carrosseriebouwer die slechts van 1947 tot 1949 bestond en wiens merknaam letterlijk vertaald 'gouden vleugels' betekent. De oorsprong van die naam is duidelijk: in oorlogstijd was het een vliegtuigbouwer, maar aan die praktijk was in 1947 geen behoefte meer.

Stanguellini

Toch hoefde de expertise niet de prullenbak in, zoals je aan de gespotte oldtimer kunt zien. De gestroomlijnde kap, die afneembaar is, lijkt zo van een vliegtuig te zijn afgeplukt. De auto waarop de kap huist, lijkt echter weer van een andere producent te komen: Stanguellini, een sportwagenfabrikant. Googelen we die naam, dan vinden we een soortgelijk model, maar dan in het rood en zónder de kap. Volg je het nog?

Samengevat lijkt het volgende te kloppen: deze Fiat 508C 'Ala d'Oro' begon zijn leven als Fiat 508 in 1934. Op het chassis werd later een Stanguellini-koets geplaatst, waarin de aandrijflijn van een Fiat uit de 1100-reeks (maar dan met twee Weber-carburateurs, voor een vermogen van 60 pk) schuilt. Bovenop de koets kwam weer een gestroomlijnde kap van Ala d'Oro, wat de naam is waaronder de auto uiteindelijk werd geregistreerd door Alberico Cacciari en Fernando Fabbri vooraf aan de Mille Miglia in 1947.

Of-ie daarin succesvol was? Zeker niet, de finish werd niet gehaald, maar de Fiat overleefde het wel en rijdt dus nog steeds rond - op Nederlands kenteken. Mooi, want het lijkt erop dat er nooit een tweede van werd gebouwd.

We danken Jean Marc van Zwieten voor de foto's en Historic Automotive Promotion voor de achtergrondinformatie.