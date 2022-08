Ferrari-teambaas: 'We hoeven niets te veranderen'

Het Formule 1-team van Ferrari heeft een bijzonder competitieve auto dit jaar, alleen toch zorgen diverse incidenten ervoor dat Ferrari flink achterloopt op Red Bull in het kampioenschap. Als het geen betrouwbaarheidsproblemen of crashes zijn, dan zorgen strategische blunders er wel voor dat het gehoopte topresultaat uitblijft. Toch is er volgens Mattia Binotto geen reden om de bezem door de Scuderia te halen: "Er hoeft niets te veranderen. Naar mijn idee gaat het altijd om vertrouwen, leren, bouwen, ervaring opdoen en vaardigheden verbeteren. Als ik naar de balans kijk na de eerste helft van het seizoen, is er geen reden waarom wij zouden moeten veranderen", aldus Binotto volgens de officiële website van de Formule 1.

Binotto kiest dus voor 'rust in de tent', in plaats van een revolutie. Met dezelfde mensen aan het roer, moet het volgens hem mogelijk zijn om na de zomer sterk voor de dag te komen. "Hongarije was niet goed, de race ervoor ook niet, maar ik heb het gevoel dat er veel potentie is. We moeten volgens mij gewoon begrijpen waarom (het mis is gegaan, red.) en daarmee aan de slag gaan, zodat we zo competitief kunnen zijn als we tot op heden in twaalf races waren." Binotto weigert ook het matige resultaat in Hongarije af te schuiven op de tactische keuzes die daar gemaakt zijn. "We waren gewoon niet snel genoeg."