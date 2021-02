Ferrari Purosangue (SUV) als testmule betrapt

Aston Martin heeft de DBX, Lamborghini de Urus en Maserati en Bentley knokken met de Levante en Bentayga mee om een stuk van de exclusieve SUV-taart. Al jaren gaan er geruchten dat Ferrari ook een SUV aan zijn gamma toevoegt, geruchten die in 2018 eindelijk door Ferrari zelf werden bevestigd. Het merk gaf aan dat zijn eerste SUV 'Purosangue' gaat heten, Italiaans voor volbloed. Inmiddels is het 2021 en heeft Ferrari nog niets van die Purosangue laten zien. Dankzij onze spionagefotograaf hebben we toch iets van beeldmateriaal van Ferrari's eerste SUV te pakken.

Op een kakelverse set spionagefoto's, helaas van niet al te beste kwaliteit, is 'iets' van de Purosangue te zien, al is het niet veel. De koets van dit ingepakte testmodel heeft namelijk weinig te maken met de buitenkant die Ferrari daadwerkelijk om zijn SUV vouwt. We hebben hier een zogeheten mule te pakken. In dit geval doet een vertimmerde en verzaagde koets van de Maserati Levante dienst als verpakkingsmateriaal van Ferrari's potentiële nieuwe succesnummer.

We weten al dat de Purosangue een vierwielaangedreven SUV wordt met de motor voorin en de versnellingsbak nabij de achteras. Het is nog even de vraag of Ferrari de Purosangue een échte SUV-koets geeft of dat het merk kiest voor een lager maar enigszins hoog op de poten staand model als directe opvolger van de onlangs uit productie gegane GTC4Lusso en GTC4Lusso T. De Purosangue komt in ieder geval beschikbaar met een hybride aandrijflijn die onder meer uit een V8 bestaat, al is het aannemelijk dat Ferrari ook een machtige twaalfcilinder naar de SUV brengt. De Purosangue verwachten we niet voor het eind van dit jaar op de markt, mogelijk staat de SUV zelfs pas vanaf volgend jaar bij de Ferrari-dealers. Reken er overigens niet op dat de Purosangue de enige 'hoge Ferrari' wordt ...