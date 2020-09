Ferrari trekt stekker uit GTC4Lusso

De GTC4Lusso is net als de FF vier jaar in productie geweest, van 2016 tot en met 2020. Maar nu valt het doek dus voor deze praktische Ferrari, zo bevestigde een woordvoerder van het merk tegenover Motor1.com. Waar de FF in 2011 de tongen flink losmaakte, gaat de opvolger van de GTC4Lusso waarschijnlijk hetzelfde doen in 2022. De eerste SUV van Ferrari, ‘Purosangue’ geheten, gaat dan namelijk het stokje overnemen. Hiermee sluit het merk aan op de vraag van de markt en kan de strijd aangegaan worden met onder meer de Aston Martin DBX en de Lamborghini Urus.

In 2011 deed Ferrari het stof behoorlijk opwaaien met de introductie van de ‘Ferrari Four’, kortweg FF. De opvolger van de 612 Scaglietti zag er namelijk opeens heel anders uit. Weg was de traditionele coupévorm, die opeens plaats had gemaakt voor het silhouet van een shooting brake. Toen de 612 Scaglietti voor het eerst aan het publiek getoond werd als opvolger van de 456 GT was de kritiek al niet van de lucht, maar bij de onthulling van de FF was de controverse compleet. Niet alleen het design was een behoorlijk radicale breuk met het verleden, de FF was tevens de eerste Ferrari die voorzien was van vierwielaandrijving.

Het model liep goed genoeg voor Ferrari om een opvolger te kunnen introduceren: de GTC4Lusso. Waar de FF alleen werd geleverd met V12, kon de GTC4Lusso later ook als ‘T’ met een 3,9 liter geblazen V8 besteld worden. Met een vermogen van 610 pk en 760 Nm koppel deed deze krachtbron nauwelijks onder voor de V12, die 690 pk en 697 Nm koppel leverde. Maar de voornaamste kracht van de FF en de GTC4Lusso zit in het feit dat je vier personen plus bagage relatief comfortabel kunt vervoeren, terwijl je ondertussen op commando van je rechtervoet de prestaties van een supercar oproept. Dat zal straks met de Purosangue naar verwachting nog steeds kunnen, maar toch markeert de productiestop van de GTC4Lusso het einde van een tijdperk.