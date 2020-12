'Ferrari werkt aan meerdere elektrische SUV's'

Zelf heeft Ferrari nog maar weinig losgelaten over de Purosangue. Het is al een tijdje bekend dat hij komt, maar nu deelt het Britse CAR Magazine op basis van niet-gespecificeerde bronnen meer informatie over de op stapel staande super-SUV. Het was reeds bekend dat de Italiaanse mastodont op een platform komt te staan dat alle Ferrari's met de motor in de neus in de toekomst gaan gebruiken. In eerste instantie komt hij met de 800 pk sterke V12 die al te vinden is in de 812 Superfast. Later moet een 'hybride V8' volgen, hetgeen er mogelijk op duidt dat de plug-in hybride aandrijflijn van de SF90 zijn weg naar de Purosangue vindt. Of de SUV ook 1.000 pk krijgt, zal moeten blijken. De Lamborghini Urus en de Aston Martin DBX kunnen hun borst in ieder geval vast nat gaan maken.

Cultuurshock

Ferrari onthult de Purosangue in het voorjaar van 2022. Een SUV is al een behoorlijke cultuurshock voor Ferrari-puristen, maar wat in de jaren daarna volgt, doet de nekharen mogelijk nog verder overeind staan. De Italianen zijn namelijk bezig met twee elektrische SUV's/crossovers op het platform van de Purosangue, die volgens de bronnen intern 'F244' en 'F245' heten. Ze staan op de planning voor respectievelijk 2024 en 2026. Of het hier gaat om twee elektrische varianten van de Purosangue, twee compleet nieuwe modellen of één nieuw model dat in twee varianten op de markt komt, ligt nog even in het midden.

Eén ding is zeker: snel worden de EV's sowieso. Als we de bronnen moeten geloven kan het platform vier elektromotoren herbergen en heeft het accupakket een minimale capaciteit van 80 kWh. Men spreekt van een vermogen van minstens 610 pk, al ligt het voor de hand dat de topversie nog veel meer kracht gaat leveren. 610 pk is in EV-termen namelijk nog niet bijster veel. De komst van de EV's betekent overigens niet dat Ferrari meteen alles op de elektrische aandrijving gooit. Voormalig CEO Louis Camilleri zei begin november nog dat hij Ferrari 'nooit helemaal elektrisch ziet worden'. Het merk zal echter wel moeten nu steeds meer landen de deur op of omstreeks 2030 dichtdoen voor de brandstofauto. Daarnaast zijn de woorden van Camilleri nu niet meer zoveel waard, aangezien hij deze maand plotseling opstapte. Zijn opvolger zou zomaar eens een andere koers kunnen gaan varen.