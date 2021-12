Ferrari Purosangue in definitieve vorm

Terwijl Porsche, Maserati en zelfs Aston Martin en Lamborghini al enkele jaren een SUV in het gamma hebben moet Ferrari het nog altijd zonder hoogpotige verkoopknaller doen. Maar niet lang meer! Op deze kakelverse set spionagefoto's is de Ferrari Purosangue namelijk voor het eerst in definitieve productievorm in het openbaar gesnapt, al hangt het model nog zeer fanatiek in de camouflageplakkers.

Purosangue. Dat is de naam van de eerste SUV-achtige die Ferrari gaat voeren. Wie 'Ferrari' en 'SUV' net zo samen vindt gaan als 'Tesla' en 'V8' kunnen we enigszins geruststellen. Het lijkt er namelijk sterk op dat de Ferrari Purosangue meer dan auto's als de Lamborghini Urus een vijfdeurs GT-achtige wordt.

Eerdere spionagefoto's van de Ferrari Purosangue leken er al op te wijzen dat de als SUV aangekondigde Ferrari geen SUV wordt in de stijl van auto's als de Aston Martin DBX. Op deze foto's is een iets hoog op de poten gezet model te zien waarvan zijn carrosserievorm enigszins doet denken aan die van de FF en opvolger GTC4Lusso. De Purosangue krijgt een lange motorkap en een sterk aflopende daklijn die overloopt in een vrij vlak liggende achterruit en een recht aflopende bilpartij. In tegenstelling tot de genoemde FF en GTC4Lusso krijgt de Purosangue geen twee maar vier conventionele portieren. Eerder gesnapte testmodellen van de Purosangue waren nog optische mengelmoesjes van de Levante en Roma, maar voor het eerst stuurt Ferrari de Purosangue nu dus in daadwerkelijke productievorm de deur uit. De auto is verder nog te fanatiek met camouflerend materiaal bedekt om iets zinnigs over de concrete invulling van het ontwerp te zeggen.

De Purosangue, Italiaans voor volbloed, komt waarschijnlijk beschikbaar met een plug-in hybride aandrijflijn die wat opzet vergelijkbaar zal zijn met de hardware die we in de 296 GTB (V6) of SF90's (V8) vinden, al krijgt Ferrari's GT waarschijnlijk ook de beschikking over een machtige V12. Ongetwijfeld zorgt de komst van de Purosangue op termijn voor een intense toename van de Ferrari-verkopen. De Urus en DBX weten namelijk jaarlijks de verkoopcijfers van respectievelijk Lamborghini en Aston Martin op te stuwen.