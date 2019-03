Ferrari Prototipo wordt ‘meest extreme one-off’

In een teaser krijgen we - zoals gewoonlijk - flitsende en mysterieuze beelden te zien van wat ons te wachten staat. Daarin wordt vooral één ding duidelijk: de sportauto wordt in de iconische rode lakkleur gepresenteerd. Ook komen speciale luchthappers in de achterspatborden in beeld. Voor de veelbelovende sportauto, die als Prototipo door het leven zal gaan, heeft Ferrari in samenwerking met Blackbird Concessionaires een film gemaakt. Deze gaat vanmiddag op de Facebook-pagina van Ferrari in première. Blackbird Concessionaires is een officiële Ferrari-dealer in Hong Kong, dus naar verwachting schakelen we vanmiddag live over naar de andere kant van de wereld.

Motor1 ging verder op zoektocht en kwam uit bij een Instagram-account van een mysterieuze ‘mr_tk’. Onder een foto waarin de onthulling wordt aangekondigd, schrijft de Instagrammer “@Ferrari & me. Monday”. Het kanaal met ruim 21.000 volgers kunnen we vanmiddag dus maar beter ook in de gaten houden.