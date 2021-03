Ferrari LaFerrari-opvolger komt eraan

Geduld is een schone zaak als het aankomt op de crème de la crème van Ferrari. Tussen het productie-einde van de F40 en het begin van de F50 zat drie jaar, tussen F50 en Enzo vijf jaar en tussen de Enzo en LaFerrari zelfs negen jaar. Hoe lang er precies tussen de LaFerrari en z'n opvolger zit, is nog even afwachten. De teller staat nu op drie jaar als we vanaf de laatste Aperta rekenen, 4,5 jaar vanaf de laatste gesloten LaFerrari. Dat er een vervolg komt, is in ieder geval een gegeven. In 2017 beloofde Ferrari dat z'n nieuwste topmodel 'nog tussen de drie en vijf jaar' op zich zou laten wachten, inmiddels zijn we bijna vier jaar verder en zie hier: Ferrari is ermee de weg op gegaan.

Hoewel de LaFerrari er nog altijd heel spectaculair uitziet, hebben we goed nieuws als je misschien een beetje teleurgesteld raakt van deze spionagefoto's: dit is namelijk gewoon nog - grotendeels - de koets van de LaFerrari. Onderhuids schuilt de nieuwe nog naamloze opvolger. Dat er nog vier uitlaateinden te spotten zijn, is goed nieuws voor wie vreest dat Ferrari z'n paradepaard puur elektrisch maakt. De nieuwe top-Ferrari heeft net als zijn voorganger een hybride aandrijflijn. De kans is echter klein dat er weer een V12 als kloppend hart voor gebruikt wordt. Immers haalt Ferrari uit de eveneens hybride aangedreven SF90 Stradale al een gecombineerd vermogen van 1.000 pk, met een biturbo V8 en drie elektromotoren. De LaFerrari-opvolger schopt het mogelijk wel wat verder qua vermogen, misschien door diezelfde 4.0 V8 met krachtigere elektromotoren te combineren, maar zal zich bovendien door z'n gewicht, onderstel en aerodynamica vast weer op eenzame hoogte begeven.

Dat Ferrari nu met de auto aan het testen is, betekent nog niet per se dat een onthulling nabij is. Het kan nog zomaar tot volgend jaar duren voordat we de auto te zien krijgen. En wie weet duurt het dan nog wel tot 2023 voordat-ie ook werkelijk geleverd wordt. Het verleden leert ons gelukkig dat het het wachten waard is.