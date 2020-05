Ferrari F1-team bevestigt Carlos Sainz als opvolger Vettel

Het hing al in de lucht dat Carlos Sainz de opvolger van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel zou worden bij het Formule 1-team van Ferrari en nu is het hoge woord eruit. De 25-jarige Spanjaard zal vanaf 2021 naast Charles Leclerc voor de befaamde renstal in actie komen. Hij heeft een contract getekend voor twee jaar. Leclerc heeft zich eerder al voor langere tijd aan het team verbonden en blijft nog tot en met 2024.

Het is voor Carlos Sainz alweer het vierde team waarvoor hij in actie zal komen. De Madrileen begon bij Toro Rosso naast Max Verstappen en werd in 2017 vervolgens door Renault 'ingehuurd' voor het laatste deel van het seizoen. In 2018 reed hij een volledig seizoen voor het Franse team en afgelopen jaar stapte hij over naar het team van McLaren. Daarmee behaalde hij in Brazilië zijn eerste podiumplaats in de Formule 1. De overstap naar Ferrari betekent waarschijnlijk dat we hem veel vaker op het podium zullen zien. Het is overigens op het moment van schrijven nog steeds niet bekend waar Sebastian Vettel naartoe gaat en of hij überhaupt in de Formule 1 blijft.