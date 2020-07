Fernando Alonso keert terug in F1 bij Renault

Coureur Fernando Alonso keert volgend jaar terug in de Formule 1. Hij wordt één van de twee coureurs van het F1-team van Renault, het team waarmee hij in 2005 en 2006 wereldkampioen werd.

Groot nieuws uit de Formule 1. Na twee jaar afwezigheid zal Fernando Alonso volgend jaar weer meedoen aan de koningsklasse van de autosport. De 38-jarige Spanjaard, die door velen wordt gezien als één van de grootste racetalenten uit de moderne racegeschiedenis, neemt het stoeltje van de naar McLaren vertrekkende Daniel Ricciardo over. De jonge Fransman Esteban Ocon, die dit jaar bij Renault aantrad, wordt Alonso's teamgenoot.

Voor Alonso wordt het alweer het 18e seizoen in de Formule 1. Zoals gezegd werd hij in 2005 en 2006 wereldkampioen met Renault, waarna hij voor Ferrari en McLaren reed. Bij dat laatste team vertrok hij, na een reeks teleurstellende jaren, eind 2018. Sindsdien heeft hij onder andere de 24 uur van Le Mans gewonnen met Toyota en deed hij mee aan de Dakar-rally. Verder reed hij in 2017 mee in de Indy 500, waar hij helaas vanaf kansrijke positie uitviel. In 2019 probeerde hij het nog eens, maar wist zich toen niet te kwalificeren met zijn McLaren.

Renault is na de wereldtitels met Alonso niet meer op dezelfde sterkte teruggekomen en verdween ook enkele jaren uit de Formule 1. Het door Lotus overgenomen team kwam in 2016 weer in handen van Renault en sindsdien werkt men aan het terugkeren naar topvorm. Vooralsnog is het niet gelukt om op het podium te komen, maar volgens Alonso zijn de voortekenen goed. Hij wil het team helpen om verder te ontwikkelen en wél op het podium komen, zo vertelt de Spanjaard in de officiële verklaring. "Het team wil en kan op het podium terugkeren en ik ook."