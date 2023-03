Faraday Future FF 91 eindelijk 'in productie'

Lange tijd dachten we dat het er nooit meer van zou komen, maar eerder dit jaar werd bekend dat Faraday Future toch genoeg geld bij elkaar heeft geharkt om de FF 91 in productie te nemen. Nu is het er ook werkelijk van gekomen, meldt het merk trots. Op 29 maart, afgelopen woensdag dus, is de productie van de ruim 1.000 pk sterke elektrische FF 91 begonnen. Een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf, dat vorig jaar de productie van de FF 91 nog op de lange baan moest schuiven omdat er meer geld nodig was. Faraday Future zei in februari dat het 135 miljoen dollar heeft opgehaald bij verschillende investeerders. Dat is minder dan de 170 miljoen dollar die het in december nog nodig zei te hebben, maar kennelijk genoeg om te gaan bouwen.

We kunnen alleen niet anders dan een grote kanttekening plaatsen bij het heugelijke nieuws. We zien namelijk geen afgebouwde FF 91, maar alleen een kale body. Op geen enkele foto is een volledig afgemaakte FF 91 te zien en ook krijgen we de productielijn niet te zien. Dat wekt nog niet echt vertrouwen dat het nu allemaal goed gaat komen, aan de andere kant kan het te maken hebben met het feit dat Faraday Future op 26 april nog een nieuw 'lanceer-evenement' houdt voor de FF 91. Wellicht krijgen we dan pas voor het eerst de FF 91 in zijn échte productiegedaante zien. Overigens stelde Faraday Future eerder nog dat het in april al de eerste auto's wil afleveren. Mogelijk wordt dat dan toch nog later. Nog genoeg onzekerheden, maar waar rook is, is vuur!