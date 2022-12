Faraday Future: eerste aflevering in april, mits voldoende geld

Er is weer nieuws van Faraday Future, de start-up die veel moeite heeft met daadwerkelijk opstarten. De eerste afleveringen staan nu voor april gepland, maar daar is nog wel geld voor nodig.

Volgens Reuters moet de productie van de FF 91, zoals de eerste auto van Faraday Future heet, in maart eindelijk van start gaan. Als dat wordt gehaald, is dat enkele maanden na het laatste gecommuniceerde startmoment. Eerder dit jaar werd er namelijk nog gesproken over een productiestart in het derde kwartaal van 2022.

De Amerikaanse start-up kreeg eerder dit jaar nog een nieuwe CEO en heeft in het recente verleden vaak last gehad van tegenslagen. In februari van dit jaar liep weliswaar het eerste pre-productie-exemplaar van de band, maar dat is nog wat anders dan een daadwerkelijke productiestart.

De productiestart in het voorjaar is niet zomaar mogelijk. Faraday Future vraagt aan zijn investeerders om nog eens 170 miljoen dollar om het plan doorgang te laten vinden, een stap die volgens een tweede Reuters-bericht niet bepaald warm is onthaald door diezelfde investeerders. Het aandeel verloor vandaag 21 procent van zijn waarde.

Faraday Future is bepaald niet de eerste start-up die ondervindt dat het ontwerpen van een EV heel wat anders is dan het daadwerkelijk bouwen en goedgekeurd krijgen van die auto. Dat is geen schande, maar wel jammer. Op zichzelf is de FF 91 namelijk een behoorlijk veelbelovend ding. Hij ziet er vanbinnen en vanbuiten modern en coherent uit, moet meer dan 600 kilometer ver kunnen komen op een volle accu en heeft drie elektromotoren met in totaal meer dan 1.000 pk.