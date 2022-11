Faraday Future stuurt CEO de laan uit

De Raad van Bestuur heeft voor het vertrek van de van BMW afkomstige CEO Carsten Breitfeld gestemd. Zijn opvolger is direct bekend, dat is Xuefeng Chen die momenteel aan het roer staat van de Chinese afdeling van Faraday Future. Breitfield wordt de deur gewezen na wat Faraday Future omschrijft 'een uitgebreide evaluatie van zijn prestaties.' Faraday Future was daarover dus bepaald niet te spreken.

Xuefeng Chen heeft de afgelopen 20 jaar bij tal van autobedrijven gewerkt. Op zijn cv komen we namen tegen als Changan Ford, Changan Mazda en Jaguar Land Rover. De nieuwe topman zou onder andere gepokt en gemazeld zijn in het optuigen van fabrieken, productielijnen en toeleveringsketens. Daarnaast zou de nieuwe hoogste pief van Faraday Future heer en meester zijn in het in de gaten houden van het totale kostenplaatje. Met name op dat vlak heeft Faraday Future wat te winnen.

Het in Californië gevestigde Faraday Future werd ooit gezien als een van de veelbelovende start-ups, maar het is de afgelopen jaren bepaald niet voor de wind gegaan. Al in januari 2017 presenteerde het bedrijf de FF 91, een flinke elektrische auto die alsnog niet in grote aantallen wordt geleverd. De inmiddels FF 91 Futurist geheten EV levert 1.050 pk, heeft een 130-kWh accu en moet in zo'n 2,4 tellen een snelheid van 100 km/h kunnen halen. Zijn actieradius ligt op ruim 610 kilometer.