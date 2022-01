Facelift voor Subaru Forester

De Forester is voor Subaru een belangrijk model. Sinds de introductie van de eerste generatie in 1997 heeft het merk er in Europa verspreid over vijf generaties een kleine 360.000 van verkocht. Voor een in Europa relatief klein merk als Subaru is dat geen verkeerde score. Het huidige model stamt uit 2018 en wordt nu vrij grondig gefacelift.

De kans is groot dat het uiterlijk van de vernieuwde Subaru Forester je bekend voor komt. In Japan werd de SUV medio 2021 al bijgepunt en ook in de Verenigde Staten heeft de 'Fozzy' al het nieuwe front. De Europese versie volgt zijn internationale broertje op de voet. De wijzigingen zijn vrij ingrijpend. De Forester krijgt een geheel nieuwe voorkant, compleet met een nieuwe grille met een aangepaste indeling en volledig nieuwe koplampen. De C-vormige lichtsignatuur die de modellen van Subaru kenmerkt blijft behouden, maar de vorm van de kijkers is helemaal anders. Er is een grotere hap uit de units genomen en richting de wielkasten loopt een speelser ogende lijn. Het deel van de koplamp dat het voorscherm in duikt, is niet gewijzigd en dat betekent dat Subaru voor de nieuwe kijkers slechts de voorbumper heeft moeten aanpassen. Voor de gelegenheid is ook het ontwerp van die voorbumper volledig nieuw. Aan de achterzijde verandert niets, zelfs de bumper blijft ongewijzigd.

Subaru brengt een aantal nieuwe passieve en actieve veiligheidssystemen naar de Forester. Zo is Automatic Emergency Steering nieuw, evenals adaptieve cruise control met actieve rijbaanassistent en Lane Departure Prevention. Het Pre-Collision Braking System is uitgebreid en doet nu ook op kruisingen zijn best om aanrijdingen te voorkomen. Voortaan kun je ook door druk te gebaren zaken als de temperatuur aanpassen. Subaru zegt verder het onderstel en de stuurinrichting te hebben fijngeslepen. Net als voorheen komt de Subaru in Europa als hybride e-Boxer op de markt. Geef je die aandrijflijn op zijn spreekwoordelijke donder in rijmodus S, dan gedraagt de CVT-transmissie zich volgens Subaru net even alerter. Het infotainmentsysteem van de Forester ondersteunt zowel Apple CarPlay als Android Auto. Meer nieuws? Subaru brengt een handjevol nieuwe lakkleuren naar de SUV.

Prijzen en specificaties voor de Nederlandse markt volgen spoedig.