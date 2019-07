Facelift voor Mitsubishi Pajero Sport

Bij Mitsubishi zijn ze de laatste tijd niet vies van uitzonderlijk grootschalige facelifts. De L200 transformeerde volledig door z’n nieuwe front, de ASX is eveneens onherkenbaar veranderd en nu is de Pajero Sport aan de beurt. De ‘body-on-frame’-SUV krijgt de Eclipse Cross-achtige neus die ook op de L200 schittert, maar toch zijn de wijzigingen hier kleiner dan bij de pick-up. De Pajero Sport was namelijk ook in z’n oorspronkelijke, in 2015 gepresenteerde vorm al wat brutaler gelijnd dan de L200.

Evengoed is er een hoop nieuws te melden. Buiten het nieuwe front zijn er nieuwe led-achterlichten. Ook het interieur krijgt een update, onder meer met een nieuw infotainmentscherm en fraaiere materialen. Voor de aandrijving is nog altijd een 2,4-liter grote diesel verantwoordelijk, die z’n kracht via een achttraps automaat van Aisin over de vier wielen verdeelt.

De Pajero Sport, die afhankelijk van de afzetmarkt Challenger, Montero Sport of Shogun Sport heet, is een zevenzits SUV die zoals gezegd z’n technische basis deelt met de pick-up die bij ons L200 heet. Onder meer Toyota en Ford leveren een soortgelijke auto, in de vorm van de op de Hilux gebaseerde Fortuner en de Ford Everest, die z’n basis deelt met de Ranger. De Mitsubishi Pajero Sport was tussen 2002 en 2008 ook in ons land leverbaar.