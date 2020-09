Facelift voor Honda Odyssey

Kennen we de Odyssey nog? De eerste generatie van de MPV werd tussen 1994 en 1998 in Nederland als Shuttle verkocht, al zouden we de auto erna niet meer terugzien. Na het afzwaaien van de eerste generatie splitste de Odyssey zich op in een lijn voor de 'internationale markt' en in een voor de Japanse thuismarkt. In maart dit jaar werd de Amerikaanse variant gefacelift en nu laat Honda zien hoe de bijgewerkte internationale variant wordt vormgegeven.

Honda lijkt geen haast te maken met het vervangen van de internationale variant van de Odyssey. Waar de Amerikaanse versie in 2017 aan een volledig nieuwe generatie werd geholpen, draait de versie die in landen als Japan en China wordt verkocht al mee sinds 2013 (foto 4 tot en met 7). Op deze afbeeldingen is de Absolute-uitvoering van de vernieuwde Odyssey al te zien, de bijgewerkte variant dus van de meest luxueuze uitvoering waarin de Odyssey leverbaar is. De dik 4,8 meter lange MPV krijgt een compleet nieuwe snuit aangemeten. De MPV heeft een volledig nieuwe, bredere grille, nieuwe koplampunits én een compleet nieuwe voorbumper.

Op de afbeelding van het vernieuwde interieur is te zien dat Honda de Odyssey onder meer een nieuw display geeft dat bij het infotainmentsysteem hoort. Waar het huidige exemplaar in het dashboard is geïntegreerd, steekt het nieuwe scherm min of meer los uit de cockpit. Honda geeft de MPV verder nieuwe ventilatieroosters, uitstroomopeningen die nu in een brede strook lager in het dashboard zijn gemonteerd. Ook zien we achter het vernieuwde stuurwiel een nieuw volledig digitaal instrumentarium. De Odyssey komt onder meer beschikbaar met een nieuw stukje hardware waarmee de schuifdeuren zijn te openen door je hand over een daarvoor bestemde sensor te bewegen. Later deze maand meer over de vernieuwde Odyssey, een MPV die het onder meer moet opnemen tegen Aziatische luchtkastelen als de Kia Carnival/Sedona, Nissan Serena en Toyota Alphard/Vellfire.