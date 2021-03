Facelift voor GMC Terrain

De in 2017 gepresenteerde Terrain is wereldwijd de best verkochte auto van GMC. Althans, als we de verkopen van pick-up Sierra - het broertje van de Chevrolet Silverado - even niet meerekenen. Dat de Terrain zo goed loopt, is niet heel vreemd. De Terrain is namelijk de kleinste SUV van het merk, een auto die de Acadia en Yukon boven zich moet dulden. Toch is de Terrain met z'n lengte van 4,65 meter geen kleine jonge. Hij opereert in het segment waarin ook de in de Verenigde Staten Escape geheten Ford Kuga opereert. GMC voert nu een facelift door op het model.

De GMC Terrain krijgt een nieuw front waarbij de boemerangvormige koplampen een stuk zijn gegroeid te opzichte van de kijkers van het inmiddels vier jaar oude origineel. Zowel de koplampen als de achterlichten zijn led-exemplaren. De grille is voortaan anders van vorm en GMC geeft de Terrain vernieuwde bumpers en nieuwe lichtmetalen wielen. Ook het interieur wordt vernieuwd, maar hier zijn de wijzigingen minimaal. GMC stelt nieuwe materialen beschikbaar, geeft de afgeladen Denali-uitvoering een 8-inch digitaal instrumentarium en plaatst onder het infotainmentsysteem een kleine trackpad.

Nieuw voor de GMC is de AT4-uitvoering, een ruiger aangeklede variant met stoerder ogende bumpers, skidplates en een aangepaste grille. De GMC, het broertje van de Chevrolet Equinox en Buick Envision is in de Verenigde Staten slechts leverbaar met één krachtbron: een 173 pk sterke 1.5 turbomotor. De 255 pk sterke geblazen 2.0 lijkt komen te vervallen. Naar Nederland komt de GMC Terrain niet.