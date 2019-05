Facelift voor Ford Taurus

Ford voert een facelift door op de Taurus, een modelnaam die we bij Ford alleen nog maar in China tegenkomen. De bijgewerkte sedan heeft echter wel een link met Europa en de Verenigde Staten: onderhuids is de Taurus namelijk geschoeid op Mondeo/Fusion-leest.

De Amerikaanse Taurus is een sedan die onlangs samen met auto's als de Fiesta, Focus en Fusion (Mondeo) uit het Noord-Amerikaanse modellengamma werd geknipt. Die zesde generatie van de Taurus had weinig overeenkomsten met de Taurus die Ford sinds 2015 op de Chinese markt aanbiedt. Die Chinese sedan is een door Changan Ford, de Chinese afdeling van Ford, en Ford Australië ontwikkelde versie, die onderhuids in feite een verlengde Mondeo is. Het platform van de Taurus is namelijk identiek aan dat van de Mondeo, al bevindt zich tussen de voor- en achteras een afstand van 2,95 in plaats van 2,85 meter (foto 6 en 7).

De in het Chinese Hangzhou geproduceerde Taurus is nu, zo'n vier jaar na zijn introductie, rijp voor een facelift. De dankzij nieuw bumperwerk nu 5,02 in plaats van 5 meter lange lange sedan krijgt een nieuwe snuit, waarbij een nieuwe, meer afgeronde en kleinere grille samen met vernieuwde koplampen het beeld bepaalt. De richtingaanwijzers in de kijkers lopen nu min of meer de koplamp uit. Ook aan de achterzijde past Ford de verlichting aan. De full-ledlampen zijn dunner van vorm, maar zijn wel net als voorheen weer met elkaar verbonden door een chroomstrip. Opvallend ook is de extra 'vouw' die vanuit de achterlichten doorloopt in de koets. De complete achterklep wordt tevens vernieuwd en heeft nu meer vouwen dan voorheen. De luxueuze variant die voorheen LTD heette (foto 8 en 9), is nu omgedoopt tot Vignale.

Op de motorenlijst blijft de geblazen 2,0-liter viercilinder met 245 pk en 350 Nm staan. Ook de 180 pk en 240 Nm krachtige 1.5 EcoBoost blijft behouden.

In Nederland kennen we de naam Taurus vooral van die eigenwijze, bolle sedan en stationwagon die in de Verenigde Staten ook wel als Mercury Sable werden verkocht (foto 9). Stiekem was dat alweer de derde generatie van het model.