Facelift voor Chevrolet Blazer

De vernieuwde Blazer, die het in de VS tegen onder meer de Ford Edge opneemt, is allereerst te herkennen aan zijn koplampen. De dagrijverlichting loopt nu door in het bovenste gedeelte van de grille, terwijl de daadwerkelijke koplampen eronder voortaan een stuk ranker van vorm zijn. Ook hebben de led-achterlichten van de Blazer een andere indeling. De gefacelifte Blazer rolt op nieuwe 18-, 19- of 20-inch lichtmetalen wielen en is leverbaar in een aantal nieuwe kleuren: 'Fountain Blue', 'Sterling Gray', 'Copper Bronze' en 'Radiant Red Tintcoat'.

In het interieur krijgt de Blazer een nieuw 10-inch touchscreen voor het infotainmentsysteem aangemeten. Ook is draadloos laden voortaan op alle uitvoeringen leverbaar. De RS-uitvoering krijgt daarbij een nieuwe interieurkleur met de flitsende naam 'Nightshift Blue'. Chevrolet introduceert ook een nieuwe motor voor de Blazer: een 2.0 viercilinder turbo met 231 pk. Voorheen was dat nog een 2,5-liter viercilinder met 193 Amerikaanse pk's. De andere leverbare motor is een 3.6 V6, die ook in de pre-facelift te krijgen was. Die krijgt een lichte vermogenstoename naar 312 pk. Beide motoren zijn standaard uitgerust met een negentraps automaat. Standaard is de Blazer voorwielaangedreven, vierwielaandrijving is optioneel.

Chevrolet start in de zomer met de verkoop van de opgefriste Blazer. In Europa hoeven we het model niet te verwachten, aangezien Chevrolet zich hier in 2015 al terugtrok. Het enige model dat naar ons continent komt, is de Chevrolet Corvette Stingray.