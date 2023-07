Facelift voor Audi A3: RS3 ook in nieuw jasje gestoken

Audi houdt de huidige generatie van de A3 eens tegen het licht. De in 2020 geïntroduceerde Audi A3 begint binnenkort aan de tweede ronde met een licht opgefrist uiterlijk en nu zien we hoe dat voor de RS3 uitpakt.

Audi is alweer een tijdje bezig met het bijschaven van de A3 en het lijkt erop dat men nu bijna klaar is. Althans, als de RS3 al aan de beurt is, betekent dat waarschijnlijk dat de onthulling van de vernieuwde basis-A3 niet lang meer op zich laat wachten. Maar het feest is pas compleet als ook de sportieve topversie is vernieuwd, dus werpen we er nog even een blik op.

De belangrijkste nieuwtjes van de facelift zijn de herziene invulling van de koplampen en de achterlichten, terwijl het bumperwerk is aangepast. Het lijkt erop dat de S3 en de RS3 net even een wat andere lichtsignatuur krijgen dan de minder bedeelde A3's. Bij deze deels ingepakte RS3 zien we net als onlangs bij de S3 wat meer losse elementjes in de achterlichten, vooral in het deel op de achterklep. Aan de voorkant lijkt het erop dat de sleuf tussen de grille en de motorkap verdwijnt en dat de grille iets minder verder doorloopt onder aan de bumper.

De Audi RS3 komt ongetwijfeld gewoon weer met de 2.5 TFSI vijfcilinder, mogelijk krijgt die wel een kleine krachtinjectie. Momenteel is de RS3 standaard goed voor 400 pk vermogen en als Performance 407 pk. Het maximumkoppel is in beide gevallen 500 Nm. De vernieuwde Audi RS3 komt ook weer als Limousine en we verwachten hem pas in het nieuwe jaar op de markt.