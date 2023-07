De Volkswagen New Beetle was simpelweg niet leuk genoeg

Hoe zag het aanloop­traject eruit?

Het begin van de carrière van de New Beetle heeft wat uitleg nodig. In de jaren 90 was het fenomeen retro helemaal in de mode, ook in autoland. Volkswagen speelde daar handig op in met de lancering van de New Beetle en kondigde diens komst al in 1993 aan met de Concept One. Beetle is natuurlijk Engels voor kever en zo ontstond het idee om de Volkswagen Kever opnieuw te lanceren, maar dan als ietwat modieuze fun-auto. De fun sloeg dan vooral op het uiterlijk. De New Beetle kreeg het lijnenspel van de oer-Kever, maar dan wat ronder en dikker aangezet. Er gebeurde op dit gebied daarna meer in autoland: de nieuwe Mini (2001) was op exact dezelfde wijze ingestoken. Zeer herkenbaar, maar met een moderne touch. In 2007 pakte Fiat uit met een nieuwe 500. Volledig nieuw, maar nadrukkelijk met een knipoog naar het verleden, was bijvoorbeeld de Chrysler PT Cruiser (2000). Over iconen gesproken: wat te denken van ‘de nieuwe Eend’? Zo konden we zelfs de Citroën C3 Concept verwelkomen, die wel iets weghad van de iconische 2CV. Wat ze allemaal gemeen hebben, is dat ze niet bijzonder praktisch zijn. Dat moet het uiterlijk dan maar goedmaken.

Hoe revolutionair was de New Beetle eigenlijk?

Niet, behalve dan dat Volkswagen zowaar een keer gek durfde te doen. Verder was het best opmerkelijk dat Wolfsburg besloot de New Beetle-koets over het onderstel van een Golf IV te draperen. Vanaf de buitenkant lukte dat heel aardig, maar de prijs betaalde je in het interieur. Door de inefficiënte vorm van de koets pakte de driedeurs New Beetle in de praktijk uit als erg onhandig, met ruimte waar je het niet nodig had (dashboard) en gebrek aan volume waar dat wel wenselijk was (achterbank en kofferbak). De techniek was gewoon uit de Golf. Prima, maar niet revolutionair. Het rijden liet evenmin een grote indruk achter. “Hij rijdt bepaald niet sportief”, schreven we. “Juist eerder met een opvallend soepele vering die is afgestemd op Amerikaanse wensen.” Interieur en uitrusting konden ons ook niet echt bekoren. “De achterbank is niet echt ruim. Met name het ronde dak hangt te laag om volwassenen voldoende hoofdruimte te bieden. Onder de achterklep is, vanwege de ongunstige carrosserievorm, niet bar veel kofferruimte beschikbaar.” Je moest veel praktische nadelen door de vingers kunnen zien, zoals de beroerde overzichtelijkheid van de carrosserie.

Hoe werd hij onthaald?

Behoorlijk warm, want het was ronduit wereldnieuws dat de Kever terugkwam. De opbouw naar dat warme welkom was spectaculair en mondiaal. De Volkswagen Concept 1, die begin jaren 90 op de Detroit Auto Show stond, was het eerste levens­teken van de New Beetle. “Het door VW’s Amerikaanse stylingstudio ontworpen autootje roept duidelijk herinneringen op aan het Kevertje”, schreven we in 1993. “Natuurlijk is er veel veranderd, want de tot Concept 1 gedoopte nazaat is gebaseerd op een Golf IV en heeft dus gewoon de motor voorin en aandrijving op de voorwielen.” Het publiek kon zich vergapen aan details die duidelijk knipoogden naar Volkswagens oude succesnummer. “Typische Kever-kenmerken, zoals de grote wielen en losse spatschermen, verbonden door een treeplank, zijn weer aanwezig. Het dashboard heeft heel simpel één grote klok”, jubelden we verder. Destijds dachten we gewoon met een beursgeintje te maken te hebben. “Als het vriendelijk smoelende autootje ooit in productie gaat, leven we vast al aardig in de buurt van het jaar 2000.” De gele Concept 1 wist in Detroit de handen van het publiek goed op elkaar te krijgen. Volkswagen zette het project door en toonde in 1994 op de salon van Genève een rode Concept 1 zonder dak. Weer een jaar later, in 1995, stond op de Tokyo Motor Show een zwarte concept-car die verdacht veel leek op het definitieve productiemodel. En onze prognose? Die klopte, want in 1998 was de reïncarnatie van de Kever voor het eerst rijdend te zien op de Nederlandse wegen.

Wat waren de keuzes bij de marktintroductie?

Bij de lancering in 1998 was er keus uit een 2,0-liter benzinemotor van 115 pk en een 1.9 TDI van 90 pk. Pas later kwamen er andere motoren, zoals sterkere uitvoeringen van de 1.9 TDI en een 1.6 benzine (102 pk) en een 1.8 Turbo (150 pk) en een VR5 (170 pk). Tegen het einde van de looptijd van de oer-New Beetle, dus nog voor de facelift van 2005, werd er nog een 1,4-liter viercilinder benzinemotor toegevoegd aan het gamma. Die had maar liefst 75 pk te vergeven! De importeur stuurde bij de introductie van de New Beetle een stevig prijslijstje de wereld in, plus een ambitieus voorintekentraject om een auto te reserveren. Hij kwam daarop snel terug. Er was overigens alleen een gesloten, tweedeurs New Beetle leverbaar in 1998; de Cabriolet liet nog even op zich wachten.

Wat waren zijn concurrenten?

We noemden al even de New Mini, de nieuwe Fiat 500 en de Chrysler PT Cruiser. Allemaal retro. Maar echte directe concurrenten had de New Beetle niet. De New Beetle stond voor een retro-uiterlijk onder het motto ‘doe eens gek, maar dan wel historisch verantwoord’ en op dat gebied had hij bij de lancering geen concurrentie. Als je gaat kijken naar ‘een lekkere auto’ in die tijd die niet per se praktisch hoefde te zijn, dan waren er niet zo heel veel te koop, al was die opzien­barende Audi TT wel een interessante nieuwkomer. Omgerekend verliet de New Beetle met tweelitermotor voor € 22.500 de showroom … Hoewel het autoaanbod in 1998-1999 redelijk ‘doorsnee’ was, kon je voor het geld van een New Beetle dik uitgevoerde versies kopen van geijkte modellen. De top 10 van 1999 was als volgt: Astra, Golf, Focus, Corsa, 206, Passat, Scénic, Polo, Vectra, Mégane. Dus doe eens gek!

Hoe werd hij ontvangen door de consument?

‘You love him or you hate him.’ De meningen liepen vrij sterk uiteen. Twee keer de trofee binnenhalen van ‘Gay car of the year’ was absoluut een prestatie, maar deed het bij hele volksstammen niet zo goed. Als we het zakelijk bekijken, onderschreven de meeste eigenaren/berijders het (te) goedmoedige rijgedrag van de auto, de middelmatige prestaties, de niet zo riante uitrusting voor zijn geld en de afwerking en uiteraard het gebrek aan ruimte. Geroemd werden de uitstraling, het comfort en de aankleding van het interieur. En één eigenaar vond die loze ruimte voor en boven de bestuurder en de bijrijder juist fijn, omdat het zo’n prettig ruimtelijk gevoel gaf. De motorbrom was bij de een geliefd, maar voor de ander juist te prominent aanwezig.

Nog bijzonderheden tijdens zijn levensloop?

Jazeker. Een serieuze bijpuntsessie in 2005 hield een koerswijziging in. Behalve een aansprekend, bijzonder uiterlijk kreeg de New Beetle een vleugje sportiviteit. De facelift leek op het eerste gezicht vrij bescheiden. De richting­aanwijzers werden iets strakker, net als de luchtinlaat onder de bumper. Maar er was meer, zoals de vorm van de herziene spatborden. Deze exemplaren, die al verschenen op de heftige Beetle RSi met VR6, een vingeroefening voor de Golf IV R32,, hadden een groter plat vlak dan de originele exemplaren. Daardoor kon VW het zijaanzicht wat opfrissen. Achterop verschenen nieuw ingedeelde, heldere lichtunits. De kentekenplaat zakte een stuk. Ander opvallend punt: nieuwe buitenspiegels met geïntegreerde richtingaanwijzers. Deze ‘koerswijziging’ kon de New Beetle niet de gewenste verkoopimpuls verschaffen, waarop een paar jaar later een aanmerkelijk rigoureuzere design-ingreep volgde. Dat werd de nieuwe Beetle, niet te verwarren met een nieuwe New Beetle.

Welke uitvoering spreekt het meest tot de verbeelding?

Natuurlijk is de RSi een lekker gek ding, maar we gaan voor de Cabriolet, die in Nederland en Duitsland beter verkocht dan de gesloten New Beetle. Misschien vanwege de grotere aaibaarheid? Voor de aandrijving kiezen we dan de 1.8 Turbo van 150 pk. De komst van de topless New Beetle betekende in 2002 het (tijdelijke) einde van de succesvolle Golf Cabriolet.

Wat is de impact van de New beetle geweest?

Succesvol zijn met retro-design lijkt een kwestie van het maximale gevoel van ‘aaibaarheid’ opwekken. Dat zet aspirant kopers ertoe aan om over onpraktische zaken heen te stappen en meer geld te betalen voor minder auto. Maar dan wel een heel leuke auto! Daarin lijkt de New Beetle, ondanks dat geinige bloemenvaasje op het dashboard, niet geslaagd. Misschien komt dat wel omdat een Kever vroeger in de eerste plaats een verstandige auto was. Betrouwbaar, degelijk vervoer, niet zozeer voor het plezier. Het lijkt erop alsof de Kever gewoon niet leuk genoeg was voor een echt succesvol retro-avontuur. Waar de Mini en de Fiat 500 vrolijk doorgaan en zelfs zijn geëlektrificeerd, zijn de New Beetle en zijn opvolger Beetle (2011-2018) met stille trom van het toneel verdwenen.

Hoeveel zijn er gebouwd en hoeveel zijn er nog over?

De New Beetle beleefde in 1999 zijn topjaar in ons land, toen er ruim 1.500 stuks nieuw op kenteken gingen. In totaal verlieten er in Nederland tussen 1998 en 2011 welgeteld 5.593 stuks de showroom. De New Beetle is dertien jaar in productie geweest, de teller stopt bij 1,1 miljoen exemplaren. De Cabriolet was met zeven jaar aanmerkelijk korter op markt. Volgens data van Vinacles zijn er in Nederland op dit moment iets meer 6.600 New Beetles (inclusief cabrio’s) met een actief kenteken. Dat zijn er meer dan er nieuw zijn verkocht, dus er zijn naderhand veel exemplaren geïmporteerd. Hieronder zie je hoe ze zijn verdeeld over de bouwjaren.

Bouwjaar Aantal

1998 91

1999 1.038

2000 806

2001 450

2002 249

2003 1.250

2004 846

Cabriolet:

Bouwjaar Aantal

2005 663

2006 494

2007 305

2008 186

2009 134

2010 72

2011 20

bron: vinacles