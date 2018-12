Facelift Friday: Renault Kadjar

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

In september presenteerde Renault een strakgetrokken versie van de Kadjar. Die compacte SUV, die tussen de Captur en de Koleos in het gamma is geparkeerd, verscheen in zijn oorspronkelijke vorm in 2015 op de markt. De opvallende designgrappen waarmee de Mégane, Talisman en die Koleos rijkelijk zijn besprenkeld, gaan nog altijd aan de neus van de Kadjar voorbij. Hier geen weelderige uitlopers aan de koplampunits of achterlichten van een meter breed, maar een relatief braaf gelijnde cross-over.

Bij de facelift kreeg de stevig op Nissan Qashqai-basis gestoelde Kadjar een wat gemoderniseerd front, al was het bij de eerste aanblik lastig om te zeggen wat er nu precies is veranderd. Onderstaande ‘schuifplaat’ laat echter goed zien dat de gehele voorbumper anders is ingedeeld. De luchtinlaten aan weerszijden hebben een andere vorm, terwijl de uitloper aan de onderzijde van de grille wat breder is geworden. Bovendien is de kentekenplaat niet langer helemaal onderin de bumper, maar juist middenop geplaatst.

Aan de achterkant lijkt op het eerste gezicht nog minder aan de hand. Een update als deze wordt meestal aangegrepen om de achterlichten van een andere indeling te voorzien, maar in dit geval mochten de lichtunits hun basisvorm behouden. Wel verdubbelde het aantal richtingaanwijzers, die nu het gehele witte stuk in het midden van het rode achterlicht opvullen. De achteruitrijlichten verhuisden naar de kleinere units onder de achterklep, die voorheen slechts plaats boden aan de mistachterlichten. Ten slotte kreeg ook de onderrand van de bumper een iets andere vorm.