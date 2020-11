Facelift Friday: Opel Kadett E

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De laatste tijd is het formaat van grilles een veelbesproken onderwerp. Hoofdverantwoordelijke daarvoor is natuurlijk de nieuwe BMW 4-serie, maar ook bij Audi, DS en tal van andere merken bepaalt een gigantische grille momenteel het familiegezicht. Dertig jaar geleden was de situatie heel anders, bewijst de Opel Kadett.

Publiekslieveling Opel Kadett was toch al niet zo’n schreeuwerig type. Waar het Opel van 2020 mee moet in de vaart der volkeren door zijn burger-SUV Crossland van een ruige ‘Opel Vizor’ te voorzien, richtte het Opel van de jaren 80 zich liever op het verbeteren van de broodnuchtere, maar razendpopulaire Kadett.

De gladde, ontegenzeggelijk modernere E Kadett loste in 1984 voorganger ‘D’ af. De auto kan worden gezien als een mooie designtechnische tussenstap tussen die vierkante Kadett en de eerste Opel Astra, die in 1991 verscheen. Terugkijkend zien we dat de laatste Kadett en de eerste Astra bijvoorbeeld beiden over een vrij vlak liggende achterruit en een vlak afgesneden achterste wielkast beschikten. Opmerkelijk: in Engeland heette de Kadett met ingang van het type D (in 1979) zelfs al Astra, dankzij de andere naamvoering van het zustermerk Vauxhall.

Naadloos

Een opvallend Kadett-kenmerk was het front. De motorkap van de laatste Kadett liep een stukje tussen de koplampen door. Het logo werd op de voorste rand van de kap geplaatst, de grille werd naadloos opgenomen in de bumper. Voor die tijd was de grille opvallend groot, al valt het naar hedendaagse maatstaven allemaal wel mee. De keurig gesorteerde verzameling van kleine openingen doorkliefde als het ware de geribbelde bumperstrips en dwong de kentekenplaat naar een positie onderaan de bumper.

Dit is het grootste visuele verschil tussen een vroege Kadett E en een exemplaar van na ’88. In dat jaar kreeg de auto een kleinere grille, die nu als een los onderdeel tussen bumper en motorkap werd geperst. Daardoor kon de kentekenplaat weer een stukje omhoog en ontstond ruimte voor een grotere opening onderin de bumper.



Aan de rest van de koets veranderde nagenoeg niets. De Kadett kreeg weliswaar nieuwe logo’s, maar behield zijn no-nonsense-uitstraling. Een apart verhaal is de snelle Kadett GSI. Die beschikte al vanaf het begin over een geheel eigen, veel gladdere voorgevel, en mocht dat front houden toen de rest van het gamma onder het mes ging.