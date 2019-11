Facelift Friday: Mercedes-Benz Sprinter

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De Mercedes-Benz Sprinter geldt al jaren als één van de populairste werkpaarden van Europa en is een belangrijke voorwaarde voor de dagelijkse gang van zaken in menig bedrijf. De Carrière van de grote Mercedes-besteller begon in 1995, waarna in 2000 een stevige facelift volgde.

De eerste Sprinter bleef op de West-Europese prijslijsten staan tot 2006, elf jaar na z’n introductie. Voorwaar een respectabele carrière, maar in vergelijking met z’n voorganger valt het allemaal wel mee. Die verscheen in 1977 en hield het tot de aflossing vol. De overgang van die legendarische ‘Transporter’ naar de Sprinter was dan ook groot. De Sprinter was in alle opzichten lichtjaren moderner en pronkte niet alleen met een veel gestroomlijnder koets, maar ook met meer ruimte en vooral fors meer comfort voor z’n bestuurder. Mercedes hield de Sprinter niet voor zichzelf, maar deelde ‘m met Volkswagen. Die voorzag ‘m van een andere neus en andere achterlichten en zette ‘m als LT in de showroom.

In 2000 vond Mercedes het tijd om de Sprinter eens stevig tegen het licht te houden. Versies van na de eeuwwisseling zijn eenvoudig herkenbaar aan hun heldere, meer afgeronde koplampen, die gecombineerd wordt met een laaggeplaatste grille. De voorbumper kreeg een soort ‘tredes’ waardoor het een stuk eenvoudiger is om in geval van nood de voorruit te bereiken.



Aan de achterkant bleef het verschil beperkt tot witte knipperlichten, maar binnenin veranderde er wel het nodige. Het compleet nieuwe dashboard kreeg veel meer ronde vormen dan voorheen en ziet er als geheel een stuk frisser uit. Het biedt ook onderdak aan de versnellingspook, die vanaf 2000 direct naast het stuur uit het dashboard priemt. Dat is een groot verschil met de eerste versie, wiens enorme pook de aanzienlijke afstand tussen de vloer en de hand van de bestuurder moest overbruggen.

Overigens is de vernieuwde versie van de oer-Sprinter in Rusland nog altijd nieuw verkrijgbaar. Vorig jaar onderging het model zelfs opnieuw een wijzigingsronde, al bleef het nieuws daarbij beperkt tot een andere grille en de toevoeging van een setje mistlampen.