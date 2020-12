Facelift Friday: Ferrari 458/488

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

In letterlijke zin is het nog ver weg, maar overdrachtelijk begeven wij ons vandaag even op glad ijs. Volgens Ferrari (-fans) is de Ferrari 488 namelijk helemaal geen faceliftversie van de 458, maar volgens onze definitie eigenlijk wel.

De Ferrari 488 GTB – de coupéversie dus – werd in 2015 gepresenteerd, op de voet gevolgd door de verplichte Spider-variant. Bij de presentatie van een nieuw model met een nieuwe naam doet een merk als Ferrari natuurlijk niet uitgebreid uit de doeken welke delen er van de voorganger zijn overgenomen, maar vestigt het liever de aandacht op het nieuws. Dat was er dan ook genoeg. De 488 kreeg een heuse turbomotor mee en was daarmee de eerste Ferrari sinds de legendarische F40 met een geblazen V8 achter de stoelen. Ten opzichte van de 458 steeg het vermogen van 605 naar 670 pk, genoeg om de auto in drie tellen van 0 naar 100 te laten sprinten. Onderstel en aerodynamica werden vanzelfsprekend verfijnd en in elektronisch opzicht werd het nodige toegevoegd om de auto beter op de omstandigheden te laten reageren.

Strategie

Allemaal heel indrukwekkend, maar tegelijkertijd kan iedereen zien dat een 488 in feite gewoon een ingrijpend aangepaste 458 is. Dat past trouwens ook goed in de strategie van Maranello, meer specifiek in de strategie rondom de V8-middenmotor-modellen van het merk. Een F355 is in feite een stevig aangepakte 348, een F430 een hevig bijgewerkte versie van de 360 Modena.

Dat de 458 en de 488 aan elkaar verwant zijn, is dan ook geen verrassing. Aan de buitenzijde is de overeenkomst vooral te zien in de daklijn, de zijruitpartij en de basis-lay-out van het geheel, waarbij koplampen en achterlichten zich bijvoorbeeld op dezelfde plek bevinden. Verschillen zijn er echter ook meer dan genoeg. De gehele neus ging in 2015 op de schop. De voor Ferrari-begrippen vrij strakke en opgeruimde 458-neus werd daarbij vervangen door een exemplaar met meer en grotere koelopeningen. Dat geldt voor de voorbumper, maar bijvoorbeeld ook voor de voorklep. Daarnaast veschenen er modernere lichtunits, met een subtiel andere vorm.



Enorme opening

De meest opvallende wijziging vinden we opvallend genoeg aan de zijkant. Achter de portieren verscheen aan weerszijden een enorme koelopening, uiteraard met als doel om die nieuwe V8 van zo veel mogelijk lucht te voorzien. De onderste raamlijn loopt bij de 488 langer door omhoog, met als uiteindelijke gevolg dat de achterruit, waaronder het motorblok mooi te zien is, een stuk smaller eindigt.

De achterzijde van de 488 lijkt nog het meeste op die van de 458. Toch zien we ook hier andere (maar nog steeds ronde) lichtunits, gevat in een iets gladder ogende opening. Tussen die achterlichten kreeg de auto er een brievenbusvormige opening bij en uiteraard is ook de diffuser anders getekend.

Al met al lijkt deze modelreeks dus mooi in Ferrari’s traditie te passen, maar toch is er een belangrijk verschil met eerdere updaterondes. Met de F8 Tributo koos Ferrari er namelijk voor het eerst in de moderne geschiedenis voor om een model niet éénmala, maar tweemaal stevige op te frissen. Jawel: ook Ferrari’s huidige middenmotor-model leunt nog op de 458. Die auto laten we vandaag maar even buiten beschouwing, om de heren in Maranello niet onnodig op de kast te jagen.