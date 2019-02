Facelift Friday: Hyundai XG

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Vaak wordt in deze rubriek een relevante en populaire auto op het podium gehesen. Andere keren gebruiken we deze ruimte echter maar wat graag om een heerlijk obscure auto onder de aandacht te brengen. Vandaag is zo’n dag, want we moeten het echt hebben over de Hyundai XG.

De Hyundai XG verscheen in 1999 wereldwijd op de markt en was de eerste grote sedan die Hyundai geheel in eigen beheer had ontwikkeld. De Koreanen, die destijds al volop met hun gigantische opmars bezig waren, zetten die eerste stap met een wat Amerikaans ogende auto. Veel chroom en een koetswerk dat lekker lui over de wieltjes hangt, staan daarvoor garant.

Een directe kopie van een bepaald model was de XG echter zeker niet en door de auto van stijlloze portierruiten te voorzien, toonde Hyundai aan wel degelijk eigenwijze keuzes te durven maken. Bovendien was de grootste Hyundai volgens velen een stuk beter te pruimen dan zijn later verschenen technische broertje van Kia, de nogal opmerkelijke Opirus.

Naar goede Koreaanse traditie was het leveringsgamma van de XG altijd zeer beperkt. De eerste variant is het meest verkocht als XG30, waarbij de 30 staat voor de drie liter motorinhoud van de V6-benzinemotor.

De uitrusting was altijd goed voor elkaar. In deze vorm wist de stijlvolle sedan z’n selecte groepje kopers vier jaar lang tevreden te houden, maar in 2003 vond Hyundai het toch echt tijd om met de auto aan de slag te gaan. Nieuwe bumpers, een andere grille en koplampunits met wit glas voor de richtingaanwijzers droegen bij aan een frisser voorkomen, maar de grootste vernieuwing vond aan de achterzijde plaats. Hier verhuisde de kentekenplaat van de bumper naar de klep, met een zo mogelijk nog Amerikaanser uiterlijk tot gevolg. Op diezelfde klep prijkte vanaf nu bovendien de aanduiding ‘XG350’. Waar die bonus-0 vandaan kwam vertelt het verhaal niet, wel is duidelijk dat het getal op een nieuwe V6 slaat. De halve liter extra inhoud gaf meer koppel en legde de XG-rijder daarmee nog meer in de watten.