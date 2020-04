Facelift BMW 5-serie weer in beeld

De huidige generatie van de BMW 5-serie is zo'n beetje halverwege zijn levenscyclus en dus kan het niet lang meer duren voor de facelift wordt doorgevoerd. De bijgewerkte 5-serie is nu opnieuw goed te zien.

Gemiddeld genomen gaat een generatie van de BMW 5-serie een jaar of zeven mee en dus kunnen we wel stellen dat de G30-generatie, die in 2016 verscheen, nog wel ongeveer een jaar of drie verder moet. Om ervoor te zorgen dat de auto genoeg interesse blijft wekken, verschijnt dit jaar de gefacelifte 5-serie. Zoals al eerder te zien was bij prototypen, pakt BMW het bij de wijzigingen uiterst subtiel aan.

Ook dit exemplaar, waarop het allemaal weer net iets beter te zien is, toont aan dat er geen grote verrassingen aankomen. De koplampen zijn iets 'platter' dan voorheen en krijgen een iets andere indeling. Ook groeien de 'nieren' ogenschijnlijk iets, maar de veel extremere varianten van de 7-serie of zelfs de 4-serie hoeven we nog niet op de 5-serie te verwachten. Ook aan de achterzijde blijft het grotendeels bij het bekende recept, hoewel we ook hier iets anders ingedeelde verlichting zien. Waarschijnlijk schudt de 'Fünfer' komende zomer of najaar de camouflage volledig van zich af.