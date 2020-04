Voorlopige prijs Alfa Romeo Giulia GTA en GTAm bekend

Dat Alfa Romeo niet zomaar klakkeloos de GTA-aanduiding nieuw leven heeft ingeblazen, wordt wel duidelijk als we de specificaties van de Giulia GTA erbij pakken. De normaal al 510 pk sterke Giulia Q (die als basis diende voor de GTA) wordt duidelijk overtroffen door de maar liefst 540 pk sterke GTA. De 100 kilo lichtere GTA weet daardoor vanuit stilstand in slechts 3,6 seconden naar 100 km/h te sprinten. De gewichtsbesparing is onder andere te danken aan het gebruik van koolstofvezel voor de motorkap, het dak, de voorbumper, de voor- en achterschermen en zelfs de aandrijfas.

Een reeks uiterlijke aanpassingen en een grotendeels met alcantara bekleed interieur tillen de Giulia verder naar ongekende sportieve hoogten. Uiteraard zorgen aerodynamische slimmigheden van Sauber en flinke aanpassingen aan het onderstel ervoor dat de boel ook nog eens een stuk beter door de bocht moet gaan dan bij de Q het geval is. De GTAm (foto 3 en 4) gaat nog een stap verder, want die is nog extremer. Een achterbank ontbreekt met het oog op een verdere gewichtsbesparing en onder andere een grote koolstofvezel achterspoiler onderscheidt deze op circuitgebruik gerichte Giulia van de 'gewone' GTA-versie.

De GTA- en GTAm-uitvoering maken van de Giulia een ongekend monster en dat komt natuurlijk helaas ook wel duidelijk tot uiting op het prijskaartje. De Nederlandse importeur laat AutoWeek weten dat de voorlopige prijzen nog kunnen veranderen al naar gelang er meer duidelijk is over de CO2-uitstoot van de beide versies, maar communiceert een voorlopige prijs van € 230.000 voor de GTA en € 236.000 voor de GTAm. Natuurlijk zijn het wel andere tijden, maar de Giulia GTA is daarmee duurder dan de coupéversie van de 8C destijds was. Dan heb je natuurlijk wel iets super exclusiefs voor de deur: er worden maar 500 stuks van de GTA's gebouwd.

Speciale uitvoering met Nederlands tintje

Voor wie een 'gewone' bijvoorbeeld rode GTA nog steeds niet exclusief genoeg is, heeft Alfa Romeo goed nieuws. Het designcenter Centro Stile Alfa Romeo heeft zich op de GTA gestort en tovert diverse speciale uitvoeringen uit de hoge hoed. Daarbij zit een eerbetoon aan Nederlands racesucces (foto 7 en 8). In 1970 en 1971 was het namelijk coureur Toine Hezemans die in het Europese toerwagenkampioenschap aan het langste eind trok met respectievelijk de Alfa Romeo 1750 GTAm en de 2000 GTAm. Onder andere de okergele kleur van de speciale uitvoering, in combinatie met de klassiek witte striping, herinnert aan die auto's. Daarnaast zijn er nog diverse andere kleuren of speciale historisch verantwoorde kleurstellingen te kiezen. De reguliere GTA en GTAm zijn al te configureren en daarbij kun je kiezen uit de drie kleuren van de Italiaanse vlag als basiskleur.