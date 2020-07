Extra kracht voor Mercedes-Benz GLB

Bovenaan de krachtladder van de GLB staat momenteel de 306 pk sterke AMG 35-variant. Die voorlopige topversie wordt in een later stadium gedegradeerd tot subtopper als de machtige AMG 45-versie zich aandient. Tuner Brabus laat de Mercedes-AMG GLB 35 voor wat het is en concentreert zich op de daarna krachtigste reguliere variant: de GLB 250.

De GLB 250 heeft in de basis een 224 pk en 350 Nm sterke 2,0-liter grote viercilinder turbomotor onder de kap, een benzineblok dat de zevenzits-SUV in 6,9 tellen aan een topsnelheid van 100 km/h helpt. Z'n topsnelheid: 236 km/h. Dat zijn blijkbaar geen cijfers waar Brabus erg warm voor loopt en dus injecteert het de SUV met een krachtinjectie. De tuner schroeft zijn PowerXtra B25-gedoopte krachtmodule in de GLB, een herschreven motormanagementsysteem dat 47 pk en 80 Nm extra naar de geblazen tweeliter brengt. Daarmee komt het totaalvermogen uit op 271 pk en 430 Nm. De 0-100-sprint is met deze nieuwe bonk spierkracht in 6,6 tellen voorbij. De topsnelheid is verhoogd naar 240 km/h. Zowel de GLB 250 met 4Matic als zonder vierwielaandrijving kunnen bij Brabus worden afgeleverd. De tuner zegt overigens ook aan krachtmodules te werken voor de mindere goden van het GLB-gamma. Reken dus ook op krachtkuurtjes voor de GLB 180, 200 en voor dieselversies als de 180d, 200d en 220d.

Brabus zou Brabus niet zijn als het de GLB niet zou overgieten met een pittige tunersaus die bestaat uit bekende ingrediënten als 18,- 19- en 20-inch lichtmetaal, heftig ogend bumper- en spoilerwerk en zaken als aangepaste vloermatten en sportpedalen. De GLB komt tot 3 centimeter dichter tegen het asfalt te liggen en wie het wenst krijgt ook nog eens een uit in totaal vier uitlaateindstukken bestaand uitlaatsysteem onder z'n GLB. De extra ledlampen die in het dak zijn verwerkt, zijn een losse vermelding waard.