Exclusief: Dyson's elektrische SUV die nooit zal komen

Eerlijk is eerlijk: de nieuwswaarde van de patentplaten van Dyson's SUV is natuurlijk erg dun. Voor zover bekend gaat de auto er nooit komen, daar Dyson vorig jaar een dikke rode streep door het project zette. Het bouwen van een elektrische SUV zou voor de fabrikant niet rendabel zijn. Toch is het interessant om te zien hoe de elektrische SUV van Dyson vormgegeven zou worden.

Dyson kennen we vooral van de zakloze stofzuigers met namen die met name bij autoliefhebbers resoneren. Helaas, stofzuigers V8 en V10 lijken geen automobiele broertjes en zusjes te krijgen. We konden je dankzij de Engelse krant The Times vorig jaar al een afbeelding laten zien van de Dyson N526, de codenaam van het prototype waar Dyson Automotive tot 2019 aan heeft gewerkt. Op deze set patentfoto's is de nooit verschenen elektrische SUV van Dyson Automotive vanuit alle hoeken te zien.

Dyson's SUV heeft een relatief minimalistisch design, compleet met verzonken handgrepen en op stokjes geplaatste camera's die als zijspiegels fungeren. De achterzijde kenmerkt zich door een opvallend groot stuk kaal plaatwerk en kleine uit vierkante segmenten opgebouwde led-achterlichten. Ook de neus is opvallend vrij van tierelantijnen, al had het grote kale stuk bumper hier natuurlijk aangekleed moeten worden met een kentekenplaat. De van zogeheten suicide doors uitgeruste Dyson zou met zijn lengte van zo'n vijf meter plek moeten bieden aan tot zeven inzittenden. De N526 zou volgens eerdere informatie in staat zijn om liefst 965 kilometer actieradius uit zijn accupakket te persen. Die enorme reikwijdte zou onder meer mogelijk zijn doordat de SUV solid state-batterijen zou hebben. De zo'n 2.600 kilo wegende Dyson zou twee 272 pk sterke elektromotoren krijgen die het gevaarte in nog geen 5 seconden aan een snelheid van 100 km/h hadden kunnen helpen. De beoogde topsnelheid: zo'n 200 km/h.

Dyson gaf in 2019 aan dat het nog op zoek is geweest naar een koper voor Dyson Automotive, die zou het niet hebben gevonden. Het feit dat deze kakelverse patentplaten in 2021 zijn geregistreerd, geeft in ieder geval aan dat bolleboos James Dyson het ontwerp van z'n auto in ieder geval nog even op de plank laat liggen. De plannen van Dyson Automotive waren in ieder geval al zeer concreet. Het bedrijf kocht onder meer een testlocatie in het Verenigd Koninkrijk en investeerde enorm in het opzetten van een productielocatie in Singapore. In totaal werkten er zo'n 400 man bij Dyson Automotive, onder wie niemand minder dan Roland Krüger, tussen 2015 en begin dit jaar topman van het niet erg lekker draaiende Infiniti.