Een Lucid koop je in Nederland niet voor minder dan bijna €90.000. Lucid Motors komt dit jaar nog met een goedkoper model waarmee het succesnummers als de Tesla Model Y wil gaan jennen. AutoWeek kan je de Lucid Cosmos nu al laten zien.

De Lucid Air is er vanaf €88.900 en is daarmee de goedkoopste Lucid die je in Nederland kunt kopen. Liever een SUV en geen sedan? Dan ben je aangewezen op de grote Lucid Gravity, waar je minimaal €102.900 voor neertelt. Dit jaar nog komt Lucid met een aanzienlijk kleiner en goedkoper model: de Cosmos. AutoWeek kan je die Lucid Cosmos nu al laten zien.

Lucid Motors heeft het ontwerp van de Lucid Cosmos vastgelegd bij het Europese patentbureau. Dat levert nog geen beeldmateriaal van uitmuntende kwaliteit op, al geeft het wel een goed beeld van wat je van de Cosmos kunt verwachten. De Cosmos wordt een SUV die duidelijk kleiner is dan de Gravity. De auto heeft een daklijn die vanaf de B-stijl vrij sterk omlaag duikt en overloopt in een achterspoiler die de achterruit enigszins verbergt. Mocht je ondanks het herkenbare front niet doorhebben met een product van Lucid te maken hebben, dan biedt een in koeienletters uitgeschreven merknaam soelaas. Ook op de achterklep is de naam van de fabrikant niet te missen.

De Lucid Cosmos zou in de Verenigde Staten een vanafprijs van omgerekend zo'n €45.000 moeten krijgen. Wij mikken in Europa op een vanafprijs van zo'n €55.000.

Het blijft overigens niet bij de Cosmos. Lucid heeft in totaal drie nieuwe modellen in de pijplijn zitten. Daarvan heet er een 'Earth'.