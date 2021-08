Ex-Lada-topman hoofd van UzAuto

De Zweedse bestuurder Bo Andersson is terug bij General Motors. Andersson zat jaren hoog in de boom bij General Motors waarna hij kortstondig president van Lada's moederbedrijf Avtovaz werd. Andersson is nu min of meer terug bij General Motors en mag zich CEO noemen van... UZAuto.

UZAuto Motors is een hier nagenoeg volledig onbekende club, maar het is zeker geen kleine speler. UZAuto is het bedrijf waarvan de basis eigenlijk ligt in de het in de jaren negentig opgerichte Uz-DaewooAuto, een samenwerkingsverband tussen een Oezbeeks staatsbedrijf en het toen nog bestaande Zuid-Koreaanse Daweoo. Daewoo kwam in handen van General Motors waarna Uz-DaewooAuto werd omgevormd tot GM Uzbekistan. GM Uzbekistan werd op zijn beurt in 2019 opgeven. De joint-venture heeft nu UZAuto Motors en is weer volledig een staatsbedrijf. De Zweedse Bo Andersson is de nieuwe CEO van UZAuto Motors.

Bo Andersson begon zijn carrière in de jaren negentig bij Saab en kwam in 2009 hoog in de boom terecht bij de Russische GAZ Group. In 2013 werd Andersson de eerste niet-Russische topman van Avtovaz, het moederbedrijf van Lada. Andersson zag zich genoodzaakt grote hervormingen door te voeren om het destijds bijzonder slecht draaiende bedrijf weer op de rit te krijgen, met grote ontslagen (37 procent van het werknemersbestand) tot gevolg. In 2016 kondigde Andersson, enigszins onder druk, zijn vertrek bij AvtoVaz aan.

UZAuto Motors produceert onder meer Russische stadsbussen en vrachtwagens van Isuzu en MAN. Daarnaast verkoopt en produceert het een wirwar van oude en nieuwe GM-producten, waaronder de vorige Chevrolet Spark, een Aveo Sedan die Chevrolet Nexia heet en de Daewoo Lacetti. Daarnaast verkoopt UZAutoMotors ook auto's als de Chevrolet Malibu, Tracker, Equinox, Traverse, Trailblazer en Tahoe, al worden die niet allemaal lokaal gebouwd.