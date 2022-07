Even extreme als mysterieuze BMW M4 in beeld [UPDATE]

Met de eerste M3 Touring ooit trakteerde BMW zichzelf én de M-liefhebbers al op iets lekkers, maar het vijftigjarig M-bestaan leidt zo te zien tot meer lekkernijen. BMW gaf al aan dat het met een op de M4 gebaseerde 3.0 CSL Hommage komt, maar AutoWeek heeft nu patenttekeningen opgedoken die BMW in China heeft ingediend waarop een bijna absurd ogende M4 Coupé te zien is. Wat BMW precies met de knotsgekke M4 van plan is, is ons niet helemaal helder.

De BMW M4 is 480 pk sterk, maar kent in de vorm van de M4 Competition ook een 510 pk krachtig alternatief. Daarboven staat sinds kort de M4 CSL, extra heftige variant die met zijn 550 pk een stuk krachtiger en daarnaast lichter is dan zijn minder bedeelde broertjes. Op de circuits scheuren de M4 GT3 en GT4 rond en deze M4 doet ons juist daaraan denken.

Wat maakt de BMW M4 op deze patenttekeningen zo opvallend? Welnu. De bodykit die de auto draagt maakt van deze M4 een heftige verschijning die echter niet extreem genoeg lijkt voor een puur voor de circuits bestemde versie. Maar of deze BMW M4 de openbare weg op mag, wagen we te betwijfelen. Kijk namelijk eens naar de achterruit. Of eerder, de ontbrekende achterruit. De vier M-stortkokers vinden daar hun weg namelijk dwars door een stel lamellen naar buiten. Daarnaast heeft deze mysterieuze BMW M4 een in de achterklep geïntegreerde ducktail, een spoiler die in dit geval twee hogere delen heeft. Wat het haakje achterop het dak moet voorstellen, durven we je niet te vertellen.

Of de plaatsing van de uitlaatpijpen betekent dat de zescilinder een plekje achter de voorstoelen heeft gekregen, is niet helder. Het zou ons echter allemaal niet meer verbazen. Waarschijnlijk hebben we hier slechts een heftige showauto te pakken, al valt natuurlijk niet uit te sluiten dat BMW meer met dit bizarre gevaarte van plan is.

[UPDATE] Dankzij de oplettende AutoWeek-lezer Luuk is nu bekend wat er achter deze heftige M4's zit. Het zijn speciaal voor het Driftmasters-kampioenschap verbouwde M4's met ruim 1.000 pk en 1.200 op de achterwielen. Team Red Bull Driftbrothers is voor deze heftige M4's een samenwerking met BMW's M-divisie aangegaan.