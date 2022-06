BMW komt met 3.0 CSL Hommage

De topman van BMW's M-divisie plaatst een stel foto's op Instagram waarop een wel heel bijzonder model is te zien. Het lijkt te gaan om een in kleine serie te produceren moderne interpretatie van de legendarische 3.0 CSL.

BMW's M-divisie bestaat 50 jaar en de wereld zal het weten. Onlangs vierde BMW het M-jubileum al met de eerste M3 Touring ooit en de Duitsers gaan nog even vrolijk voort. Frank van Meel, de Nederlandse topman van BMW's M-afdeling, heeft zich voor een nieuwe traktatie laten fotograferen. Op het drietal foto's die Van Meel via zijn Instagram de wereld in slingert, is waarschijnlijk een in kleine serie te bouwen hommage aan de 3.0 CSL te zien.

De auto op de foto's is in feite een M4, maar niet zomaar een. Gezien het heftige spoilerwerk is dit met vrolijk stickerwerk geplakte exemplaar een M4 CSL. We zien een enorme achterspoiler, een extra vleugel boven de achterruit en een totaal andere achterklep. Zo zit de kentekenplaat op dit exemplaar in de achterbumper. We nemen aangepaste achterschermen waar en ook aan de voorkant verandert er ogenschijnlijk een boel. Zo heeft de auto een naar beneden toe taps toelopende nierengrille en afwijkend bumperwerk.

Op het drukke stickerwerk valt onder meer te lezen 'I like it rare' en 'Insanely Epic'. Er is echter één kreet die wel iets inhoudelijks verraadt. Zo staat op de achterklep '6MT FTW'. 'FTW' staat voor For The Win, 6MT uiteraard voor een handgeschakelde zesbak. Dat is interessant, de M4 CSL is er immers alleen met achttraps M Steptronic-Sport-automaat.

Het is overigens niet de eerste keer dat BMW een hommage aan de 3.0 CSL heeft klaarstaan. Zo liet het merk in 2015 nog de 3.0 CSL Hommage R zien, een heftigere variant van de eerder dat jaar getoonde 3.0 CSL Hommage. Ook van de 2002 heeft BMW eens een dergelijk 'Hommage'-model gemaakt.