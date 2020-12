EV winnaar van 2020: bijna 20 procent van verkopen

Uit de voorlopige jaarcijfers van Bovag blijkt dat volledig elektrische auto's dit jaar een flink aandeel in de nieuwverkopen hadden. In gesprek met BNR Nieuwsradio becijfert Bovag-woordvoerder Tom Huyskens dat de teller dit jaar waarschijnlijk boven de 70.000 uitkomt. Dat terwijl er dit jaar met pakweg 360.000 nieuw verkochte auto's bijna 100.000 exemplaren minder werden verkocht dan vorig jaar. Een snelle rekensom leert dat het aandeel volledig elektrische auto's dus op bijna 20 procent uitkomt.

Niet alleen het aandeel groeide, ook het totale aantal verkochte volledig elektrische auto's. Vorig jaar kwam dat namelijk nog uit op zo'n 64.000. Van alle volledig elektrische auto's, was de Kia e-Niro tot op heden de grote winnaar in de verkoopstatistieken. Sinds de introductie van de Volkswagen ID3 moet de Koreaan vrezen voor de koppositie in het jaartotaal, want de Volkswagen maakt een flinke inhaalslag. De kans is echter groot dat de levering van veel van deze ID3's pas in het nieuwe jaar plaatsvindt en er een deel voor de voorraad op 2020-kenteken wordt gezet. Overigens is de Kona Electric van Kia's zustermerk Hyundai ook nog in de race voor de eerste plaats.

Twee elementen hebben deze opmars vooral bevorderd: de aanschafsubsidie voor EV's tot € 45.000, maar ook het feit dat de bijtelling volgend jaar opnieuw omhoog gaat, van 8 naar 12 procent. Er is vooral deze maand nog een enorme run op elektrische auto's, om nog net mee te kunnen in het 8 procent-tarief. Huyskens stelt dat er woensdag alleen al 5.000 auto's op kenteken zijn gezet en dat het leeuwendeel daarvan volledig elektrisch is aangedreven. Uiteraard scheelt het ook dat er steeds meer keuze is uit volledig elektrische modellen en dat actieradius en laadsnelheid steeds minder grote struikelblokken zijn.