EV-verkopen Mercedes-Benz meer dan verdrievoudigd

Niet alleen BMW heeft in het eerste kwartaal van dit jaar fors meer elektrische auto's verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar, ook Mercedes-Benz zag zijn EV-verkoop in de eerste drie maanden van dit jaar fors toenemen. Mercedes-Benz verkocht in het eerste kwartaal van dit jaar maar liefst drie keer zoveel elektrische auto's als in het eerste kwartaal van 2021.

Mercedes-Benz bracht in de eerste drie maanden van dit jaar in totaal 501.600 nieuwe auto's aan de man. Dat is minder dan in dezelfde periode vorig jaar, want toen sleet Mercedes-Benz 15 procent meer auto's. Wel is er goed nieuws voor de managers verantwoordelijk voor het EQ-label van Mercedes-Benz. Het aantal volledig elektrische auto's dat Mercedes-Benz in het eerste kwartaal van dit jaar verkocht, ligt namelijk fors hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

Van de 67.800 geëlektrificeerde modellen die Mercedes-Benz tussen januari en maart verkocht, waren er 21.900 volledig elektrisch. Daarmee verkocht Mercedes-Benz in het eerste kwartaal van dit jaar ruim drie keer zoveel EV's als in hetzelfde kwartaal van 2021. Ook zag Mercedes-Benz de verkoop van zijn plug-ins toenemen en wel met acht procent tot 45.900 stuks. In Europa waren geëlektrificeerde Benzen goed voor 33 procent van de verkopen.

De GLC was in het eerste kwartaal van dit jaar de best verkochte Mercedes-Benz. In de periode januari-maart gingen er 100.400 stuks van over de toonbank. Hoewel de SUV als een spreekwoordelijke tierelier verkoopt, komt Mercedes-Benz in juni dit jaar met een geheel nieuwe generatie, die zijn basis deelt met de nieuwe C-klasse. In Europa viel de verkoop van personenauto's in het eerste kwartaal met 151.000 stuks veertien procent lager uit dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. In Azië daalden de verkopen met twaalf procent en in de Verenigde Staten zelfs met twintig procent. Volgens Mercedes-Benz houden de lagere verkopen verband met - je raadt het al - het chiptekort en restricties als gevolg van de pandemie.