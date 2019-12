'(Deels) elektrische auto kwart van Chinese markt in 2025'

China is vastberaden om haar wagenpark flink schoner te krijgen. Dat blijkt althans uit doelstellingen van de centrale regering in Peking. De Chinezen willen dat een kwart van de verkochte auto's in 2025 een vorm van alternatieve (elektrische) aandrijving heeft.

Wie dacht dat we alleen in het westen met sneltreinvaart de (deels) elektrische auto omarmen, heeft het mis. In China ziet men de noodzaak van een overstap op alternatieve aandrijflijnen ook in. De volledig elektrische auto's, plug-ins en waterstofauto's vinden er steeds meer afzet. Hoewel de algehele autoverkoop in China vorig jaar met een paar procenten daalde, groeide de verkoop van NEV's (New Energy Vehicles) met maar liefst 62 procent, zo bericht Reuters.

Die trend zet men in China graag door, zo blijkt uit een verklaring van het betrokken ministerie. China wenst dat in 2025 maar liefst een kwart van alle nieuw verkochte auto's een vorm van elektrische aandrijving heeft. Dat is een flinke groei ten opzichte van het huidige aandeel, aangezien vorig jaar nog geen vijf procent van de verkochte auto's als NEV te boek stonden. Subsidies en een beter laadnetwerk moeten de Chinezen over de streep gaan trekken in de komende jaren.