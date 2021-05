EV Electra: bijzondere autobouwer uit Libanon

Automerken uit Libanon komen we maar zelden tegen. Vandaag hebben we direct een wel heel eigenaardige te pakken. Dit is EV Electra, een fabrikant van elektrische modellen die vanuit elke hoek ogen alsof ze door een zwerm bijen te grazen genomen zijn.

EV Electra is in 2017 in Libanon uit de grond gestampt door een bedrijf dat zich Jihad Mohammad Investments noemt, een bedrijf waar EV Electra-oprichter en CEO Jihad M. Mohammad ook nog eens voorzitter van is. EV Electra laat op zijn website alvast diverse elektrische modellen zien. Het zijn - op zijn zachtst gezegd - bijzonder vormgegeven auto's, in allerhande soorten en maten.

Quds Capital ES

EV Electra stuurde in 2020 een prototype van de Quds (foto 2) de deur uit, die is vernoemd naar het Arabische woord voor Jeruzalem. Dat testmodel van de Quds, een elektrische sedan, werd dit jaar optisch aangescherpt en heet voortaan Quds Capital ES (foto's 1 en 3 t/m 7). Hij heeft een wel heel opmerkelijk uiterlijk. De auto heeft een Bugatti-grille en heeft een kont die sterk doet denken aan achterzijdes van bijvoorbeeld de Mercedes-Benz E-klasse. Het 1.500 kilo wegende gevaarte moet leverbaar worden in diverse two-tone kleurstellingen en biedt plaats aan vijf inzittenden. In de bodem zit een 90 kWh accupakket die de auto, dankzij twee samen 320 pk leverende elektromotoren, een actieradius van 800 kilometer verschaft. In 4 seconden sprint hij naar de 100 km/h. Zijn topsnelheid: 170 km/h. Let wel, het gaat allemaal om theoretische cijfers.

Quds Nostrum E.E.

De Quds Nostrum E.E. (foto's 10 t/m 18) is het tweede lid dat EV Electra aan zijn modelfamilie hangt. De Quds Nostrum E.E. is een al even markante elektrische coupé met vleugeldeuren. Ook deze EV heeft een 90 kWh-accu in zijn bodem. De twee elektromotoren zijn in deze 1.200 kilo wegende vierpersoons coupé goed voor 480 pk. Net als de Quds Capital ES moet de Nostrum E.E. zo'n 800 kilometer ver kunnen komen op een lading. EV Electra schrijft op zijn website dat de coupé in 3 tellen een snelheid van 100 km/h moet kunnen bereiken en dat de topsnelheid 260 km/h bedraagt. Het chassis zou van aluminium zijn, terwijl diverse plaatwerkdelen uit koolstofvezel zouden zijn vervaardigd. Van deze Quds Nostrum E.E. zou ook een achterwielaangedreven variant verschijnen.

Rise

De Rise (foto's 19 t/m 33) is nóg een elektrisch aangedreven coupé van EV Electra. De 4,61 meter lange en opvallend smal ogende Rise heeft een 45 kWh accupakket in de bodem die de 180 pk elektromotor op de achteras van stroom voorziet. De 1.100 kilo wegende achterwielaandrijver zou tot zo'n 400 kilometer ver moeten kunnen komen en bereikt naar verluidt in 5 tellen de 100 km/h. Zijn topsnelheid ligt op 180 km/h. Ook voor de Rise geldt dat het design wellicht niet ieders goedkeuring kan wegdragen. De Rise heeft volgens EV Electra een aluminium chassis en een koets die uit glasvezel is vervaardigd. De tweezits Rise, die net als de Quds Nostrum E.E. ook leverbaar wordt met omhoog scharnierende deuren heeft, is al te bestellen, al moet je wel een aanbetaling van 15.000 dollar doen. Zijn prijs zou 30.000 dollar bedragen. In 2022 moeten de eerste exemplaren worden geleverd.

eCab

Wie het tot hier heeft volgehouden, moet vooral even doorlezen. EV Electra heeft namelijk ook een elektrische taxi klaar staan die luistert naar de naam eCab (foto's 34 t/m 38). Dat lijkt een enigszins moderne interpretatie van vooroorloogse Amerikaanse auto's. De vijfzitter heeft een 45 kWh-accu en een 240 pk sterke elektromotor op de vooras. Ondanks zijn vorm zou de eCab in 5,5 tellen naar de 100 km/h kunnen schieten. Zijn topsnelheid: een ietwat ongeloofwaardige 240 km/h. De actieradius bedraagt volgens zijn scheppers 200 kilometer.

Of alle producten van EV Electra daadwerkelijk op de markt komen? Wie zal het zeggen. We gunnen het de fabrikant natuurlijk van harte, al blijft het zoeken naar enigszins kloppende verhoudingen in de ontwerpen.