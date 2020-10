Europese markt voor bedrijfswagens trekt weer aan

De verkoop van nieuwe bedrijfswagens in de Europese Unie is in september weer behoorlijk aangetrokken. Volgens de Europese autobranchevereniging ACEA zaten de verkopen met meer dan 13 procent in de lift. Daarmee is de eerder opgelopen achterstand van dit jaar evenwel nog lang niet goedgemaakt.

Vorige maand werden er in totaal 163.512 bestelbusjes, vrachtwagens en bussen op kenteken gezet. Bezien over de eerste negen maanden van het jaar lopen de Europese verkopen gemiddeld nog altijd bijna 25 procent achter ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Lichte bedrijfswagens met een gewicht van onder de 3,5 ton, zoals bestelbussen, hebben een aandeel van 84 procent in het totaal aantal registraties.

De autobranche heeft dit jaar zwaar te lijden onder de coronacrisis. Toch waren er recent wel weer verschillende autofabrikanten die merkten dat de vraag wat aan het herstellen is. Mogelijk speelt in de septembercijfers mee dat bedrijven die eigenlijk al in het voorjaar nieuwe bedrijfsvoertuigen wilden aanschaffen vanwege alle onzekerheid een aantal maanden hebben gewacht, alvorens nu toch tot aankoop over te gaan.

In alle grote autolanden, zoals Duitsland (17,6 procent), Italië (17,8 procent) en Frankrijk (15,1 procent), was in september sprake van stevige plussen. In Nederland bleef de opleving beperkt tot een groei van ruim 2 procent, tot 6.345 voertuigen. Gemten over de eerste negen maanden van dit jaar lopen de verkopen van bedrijfswagens hier 27 procent achter op dezelfde periode in 2019.