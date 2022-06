Europees lot auto met verbrandingsmotor vandaag bepaald

In de Europese Unie wordt het lot van nieuwe auto's met een verbrandingsmotor vandaag definitief bezegeld te worden. Het Europees Parlement stemt deze week over het voorstel van de Europese Volkspartij (EVP) om het plan voor de toekomstige uitstooteisen ietwat af te zwakken.

In mei dit jaar steunde het Europees Parlement het in juli 2021 gepresenteerde uitstootplan waarin onder meer stond dat nieuwe auto's met ingang van 2035 volledig uitstootvrij moeten zijn, met als gevolg dat het per 2035 in de Europese Unie dus gedaan is voor auto's met een verbrandingsmotor aan boord. Ook hybriden en plug-ins zijn in de EU dan niet meer welkom.

De EVP wil 'volledig uitstootvrij' veranderen in een 'reductie van de CO2-uitstoot met 90 procent.' Eurocommissaris Frans Timmermans zegt dat het pakket maatregelen "compleet en consistent" moet zijn omdat anders het streven van de Europese Unie om uiterlijk 2050 'klimaatneutraal' te zijn in gevaar komt. De Nederlandse Eurocommissaris geeft onder meer aan dat de industrie het doel voor 2035 al heeft omarmd. "Velen willen zelfs nog verder gaan en willen alleen nog elektrische auto's verkopen in 2030 of zelfs 2028."

Het voorstel van de Europese Volkspartij om de EU-plannen af te zwakken is niet het enige voorstel waar het Europees Parlement zich deze week over buigt. Er liggen nog zeven andere voorstellen op tafel waarover vandaag wordt gestemd.