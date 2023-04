Europees groen licht voor elektrische SUV met 707 kilometer bereik

Goed nieuws voor wie in de markt is voor een elektrische SUV en iets eigenzinnigs wil rijden. De elektrische Fisker Ocean mag officieel in Europa worden verkocht. De eerste exemplaren komen in mei naar Europa.

De Fisker Ocean mag officieel in Europa in de verkoop. Dat hing al enige tijd in de lucht. Sterker nog, de elektrische SUV was in onder meer Duitsland al te bestellen. Volgens Fisker heeft het definitief groen licht gekregen om de Ocean in Europa te verkopen. De eerste exemplaren worden op 5 mei aan Europese klanten uitgeleverd.

De Fisker Ocean komt in verschillende smaken naar ons werelddeel. Hij is er als Sport, als Ultra en als Extreme. De eerste voor Europa bestemde exemplaren zijn een speciaal introductiemodel dat One heet. Die is gebaseerd op de Ocean Extreme, de versie met de krachtigste elektromotoren en het grootste rijbereik. De Ocean Extreme heeft twee samen 550 pk sterke elektromotoren en het HyperRange geheten accupakket dat goed is voor een WLTP-actieradius van 707 kilometer. In 3,9 tellen dendert hij naar 100 km/h.

De Fisker Ocean Ultra is in elk opzicht iets minder potent dan de Extreme. Ook deze variant heeft twee elektromotoren, sprint in 4,2 tellen naar de 100 km/h en komt tot ruim 600 kilometer ver op een volle accu. Let wel, dit zijn nog voorlopige specificaties. De voorwielaangedreven Fisker Ocean Sport heeft een kleinere accu die Touring Range heet en schopt het tot een bereik van zo'n 440 kilometer. Als Extreme kost de Ocean in Duitsland minstens €74.417, de Ultra is er vanaf €63.947 en de Sport €43.547. De Ocean lijkt op termijn eveneens naar Nederland te komen, al behoort de Nederlandse markt niet tot de eerste Europese landen waar Fisker het model aan de man gaat brengen. In de vorm van de Fisker Pear volgt later nog een kleinere EV.