EuroNcap komt met reeks nieuwe tests

Het is al een tijdje stil rondom EuroNcap. Zo stil dat het dit jaar zelfs nog geen één testresultaat heeft gedeeld. Dit komt door de coronacrisis, want ook bij de EuroNcap gooide covid-19 roet in het eten en zijn alle tests stilgelegd. Het instituut laat nu echter weten dat het na de zomer met de eerste nieuwe resultaten komt. De auto’s krijgen dan hun veiligheidssterren opgespeld die ze verdienen na een hele reeks nieuwe tests.

Over vier categorieën komt EuroNcap met nieuwe tests. De meest ingrijpende is de herziene methode om de impact van een frontaal ongeluk te simuleren. Waar 23 jaar lang een stilstaand blok aan de muur is gebruikt, wordt er nu een rijdende barrière ingezet om een ongeluk te veroorzaken. Bij frontale ongelukken komen volgens EuroNcap de meeste mensen om en met deze nieuwe techniek kan het naar eigen zeggen veel beter een ongeluk tussen twee auto’s testen. Beide ‘voertuigen’ rijden met een snelheid van 50 km/h met een overlap van 50 procent tegen elkaar. Daarbij kan er voortaan ook gekeken worden hoe erg de verwondingen van de bestuurder uit de andere auto zijn. Hiervoor worden gegevens uit het hightech botsblok en een nieuwe dummy gehaald.

Verder komt de EuroNcap met een andere test om de gevolgen van een zijdelingse botsing te simuleren. Eerder werd de geteste auto aan de bestuurderskant geraakt, maar voortaan gaat de EuroNcap ook kijken wat er gebeurt als een andere auto zich in de zijkant aan de passagierskant boort. Daarbij wordt vooral gelet op het eventuele contact tussen de passagier en de bestuurder. Om dit contact te voorkomen heeft Hyundai bijvoorbeeld al een airbag die tussen beide passagiers afgaat bij een ongeluk. Ook Toyota heeft een dergelijke plofzak.

Daarnaast wordt er voortaan gekeken of en hoe auto’s de hulpdiensten uit zichzelf kunnen waarschuwen bij een ongeluk en breidt EuroNcap zijn test uit met complexere scenario’s op het gebied van het voorkomen van ongelukken. Zo moeten auto’s voortaan ook aantonen of ze bij het achteruit verlaten van een parkeervak een ongeluk kunnen voorkomen of ingrijpt bij een situatie waarbij de bestuurder voor een tegenligger nog snel de weg wil oversteken. Als laatste kunnen fabrikanten punten krijgen als hun auto’s de bestuurders in de gaten houden en ingrijpen als zij bijvoorbeeld in slaap dreigen te vallen.