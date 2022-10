Elektrische Volvo EX90 heeft minimalistisch interieur

Het internationale leveringsgamma van de Volvo XC90 wordt straks opgesplitst. Volvo komt namelijk met een volledig elektrische EX90 geheten opvolger van zijn grootste SUV, maar geeft de bestaande XC90 voor markten waarin EV's minder prioriteit hebben nog een facelift om de levensduur van het model iets op te rekken. Volvo roept al dat de elektrische EX90 de veiligste auto wordt die het merk ooit heeft gemaakt en sprak over nieuwe sensortechnologie die niet alleen de omgeving rond de auto, maar ook de bestuurder in de auto in de gaten houdt. Volvo haalt nu opnieuw de digitale snufjes van de EX90 aan, al is het beeld dat het merk daarbij van het interieur van de SUV vrijgeeft waarschijnlijk een stuk interessanter.

Achter het stuur van de Volvo XC90 kom je al niet om in de fysieke knoppen, maar in de EX90 gaat Volvo nog een stapje verder met het weglaten van druktoetsen. De nieuwe SUV krijgt namelijk een zeer minimalistisch ogend dashboard waarin druktoetsen vrijwel volledig lijken te schitteren door afwezigheid. Centraal op het dashboard zien we een enorm verticaal georiënteerd infotainmentscherm waarin het gros van de functies van de auto mee aan te sturen zijn. Achter het stuur zit een relatief eenvoudig ogend plat en brede digitale klokkenwinkel. Over de gehele breedte van het interieur loopt een strook waarin de ventilatieroosters zijn ondergebracht en op het stuur nemen we aanraakgevoelige delen waar.

Die bedieningseilandjes op het stuurwiel zijn interessant. We zien er namelijk twee icoontjes op van een stuurwieltje. Dat hoort bij Ride Pilot, Volvo's semi-autonome rijsysteem, al zegt Volvo dat de EX90 klaar is voor een toekomst waarin je helemaal je handen van het stuur kunt houden. Verder zegt Volvo dat het op het centrale display in het dashboard een plekje heeft gereserveerd waar de slimme software van de EX90 suggesties en voorstellen doet op basis van de huidige omstandigheden.

Benieuwd naar het uiterlijk van de Volvo EX90? Wij ook, al hebben we het design van de Volvo's nieuwe elektrische SUV al middels patentbeeld uit de doeken gedaan. Hoe de auto in levenden lijve opdroogt zullen we spoedig ondervinden. De onthulling van de EX90 staat namelijk voor november gepland.