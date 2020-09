'Elektrische 'Renault' kost minder dan € 20.000’

In een gesprek met het Franse Caradisiac vertelt De Meo meer over nieuwe elektrische modellen die er aan zitten te komen. Hij spreekt al over een project met "elektrische voertuigen, met een instapprijs van minder dan € 20.000". Met de elektrische Twingo doet Renault al een aardige poging, maar met zijn basisprijs van € 20.590 kost die elektrische stadsrakker vooralsnog meer dan de topman meldt. Een andere aangekondigde auto sluit wel aan bij dergelijke beloftes. Dacia, onderdeel van Groupe Renault, komt namelijk volgend jaar met de productieversie van de Spring Electric Concept. De Franse autoproducent beloofde eerder al dat dit de goedkoopste EV van Europa zou worden.

De Meo spreekt echter over 'voertuigen'; meervoud dus. Dit zou kunnen betekenen dat ook Renault zelf met een equivalent van de elektrische Dacia komt. Technisch gezien heeft het dat al, want de Dacia Spring is gebaseerd op de elektrische Renault City K-ZE die het merk in China aanbiedt. Zou dat model dan toch ook nog een Europees paspoort krijgen?

De Meo is echter nog niet uitgepraat, want de nieuwe leider van Groupe Renault vertelt dat de goedkopere elektrische modellen in Frankrijk gebouwd gaan worden. De kans is dus groot dat Renault de productieversie van de Dacia Spring niet - zoals de K-Ze - in China gaat bouwen, maar de fabricage gewoon naar ons continent haalt. Nog even geduld.