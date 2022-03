Elektrische RAM 1500: klaar voor 2024

RAM brengt in 2024 zijn eerste volledig elektrische model op de markt. Dat wordt een elektrisch equivalent van de 1500, een pick-up die door Stellantis wordt ingezet om de Silverado EV en Ford F-150 Lightning mee om de oren te slaan. Van die elektrische 1500 vangen we een nieuwe glimp op.

In een tijdperk waarin een Hummer een elektrische SUV is, kan een elektrische versie van nagenoeg elk ander automodel eigenlijk niet ontbreken. Het is inmiddels dan ook helemaal niet zo gek meer dat zelfs de absolute full-size verkoopknallers in de Verenigde Staten op afzienbare termijn volledig elektrische versies krijgen. We hebben het dan niet over auto's als de Toyota RAV4, maar over de Ford F-150, Chevrolet Silverado en RAM 1500. Die eerste twee kennen we al, de elektrische 1500 nog niet. Stellantis geeft wel een nieuwe designschets van z'n elektrische pick-up vrij.

Het design van de elektrische RAM 1500 belooft op zijn zachtst gezegd interessant te worden. De auto krijgt een hoge maar ogenschijnlijk relatief korte neus waarin opvallende verlichting is geplaatst. De lichtsignatuur doet enigszins denken aan stemvork en centraal in het front lezen we in koeienletters merknaam RAM. De pick-up komt in ieder geval met vier portieren. Als 'Crew Cab' dus. Het is opvallend dat het ontwerp van de elektrische RAM 1500 op deze designschets sterk afwijkt van wat Stellantis medio 2021 voor het eerst van het model liet zien.

De RAM 1500 is de laatste van 'de grote drie' Amerikaanse pick-ups waar een elektrisch equivalent van komt. De Ford F-150 Lightning rolt dit jaar al van de band, de elektrische Silverado komt al volgend jaar. Beter laat dan nooit, de 1500 is namelijk van onnoemelijk belang voor RAM. Van de zo'n 650.000 auto's die RAM in 2021 in de Verenigde Staten verkocht, waren er bijna 570.000 een pick-up.