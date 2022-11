Elektrische opvolger Porsche 718 Boxster gesnapt

De Taycan is momenteel het enige elektrische model van Porsche, maar in de toekomst natuurlijk niet meer. Zo komt Porsche met een elektrische Macan en zelfs met een elektrische SUV die het merk nog boven de Cayenne positioneert. Ook de 718-familie laat de verbrandingsmotor straks voor wat het is. Eerder dit jaar bevestigde Porsche-topman Oliver Blume dat de opvolger van de 718 een elektrische aandrijflijn krijgt. Op deze foto's is de elektrische opvolger van de Porsche 718 Boxster voor het eerst tijdens testwerk te zien.

Dat de 718's een elektrische opvolger krijgen is niet heel verrassend. Tijdens de IAA van München liet Porsche in 2021 al de Mission R zien, een conceptuele racer van formaatje 718 Cayman met een elektrische aandrijflijn. Het gesnapte testexemplaar vertoont overduidelijk designovereenkomsten met de genoemde Mission R. We zien een gecamoufleerde testauto met relatief platte, Taycan-achtige koplampen, een front met grote openingen in de voorbumper met daarin verticale actieve lamellen en een bilpartij met daarin verlichting die ogenschijnlijk over de gehele breedte van de achterkant loopt. Centraal onderaan de achterbumper zien we iets dat moet lijken op een uitlaat, maar hoogstwaarschijnlijk is het niets dan een kunstmatig in het achterste gemonteerd exemplaar om voor verwarring te zorgen.

Of onder de plakkers al de definitieve koets van de elektrische 718 schuilgaat of dat we hier te maken hebben met een zeer vroeg prototype dat deels gebruikmaakt van bestaand plaatwerk, zal later moeten blijken. De elektrische 718 komt net als de elektrische Macan waarschijnlijk op het Premium Platform Electric-platform (PPE) te staan dat Porsche samen met Audi heeft ontwikkeld. Naar het vermogen moeten we natuurlijk nog even gissen. We gaan er in ieder geval vanuit dat de elektrische 718's - die omstreeks 2024 wordt onthuld - niet zo krachtig wordt als de bijna 1.100 pk sterke Mission R.