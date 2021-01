Elektrische Mercedes-Benz EQS in beeld

Elektrische auto's komen er in steeds meer soorten en maten. Ook de absolute topklasse van autoland ontkomt niet aan volledige elektrificatie. Jaguar maakt van de nieuwe XJ een EV en BMW heeft in de vorm van de i7 een elektrisch alternatief voor de 7-serie in de ontwikkelingskamers staan. Ook de S-klasse krijgt een elektrisch alternatief. De EQS wordt het elektrische vlaggenschip van het merk, een auto die waarschijnlijk in het eerste kwartaal van dit jaar zijn publieksdebuut beleeft. Op een kakelverse set spionageplaten is nu meer dan ooit van die elektrische topsedan te zien.

Mercedes-Benz brengt tot en met 2022 zes nieuwe EV's op de markt. Naast auto's als de EQA en EQB, die gebruikmaken van het platform van respectievelijk de GLA en GLB, komen er nieuwe elektrische modellen die op een volledig nieuwe modulaire elektrische basis komen te staan. De EQS en EQS SUV worden elektrische equivalenten van respectievelijk de S-klasse en GLS, maar hebben op technisch vlak weinig tot niets met die auto's te maken. Dat is ook direct de reden dat de EQS op deze foto's een totaal andere koets heeft dan de nieuwe S-klasse. De vorm van de EQS komt sterk overeen met die van de Vision EQS, een conceptuele vierdeurs coupé die in 2019 werd geïntroduceerd.

De EQS op deze foto's is met minder camouflagemateriaal beplakt dan de eerder gesnapte testexemplaren. De lichtsignatuur is zowel voor als achter voor het eerst vrij goed in beeld gebracht. Daarnaast lijkt het erop dat de achterlichten - hoe kan het ook anders - in ieder geval optisch met elkaar verbonden worden. De EQS zou een elektrische actieradius van op zijn minst 700 kilometer (WLTP) moeten krijgen. Ook hangt Mercedes-Benz een uiterst uitgebreid nieuw MBUX-systeem in het interieur van zijn elektrische topmodel. Dit systeem bestaat onder meer uit een enorm gebogen display dat nagenoeg de complete brede van het dashboard beslaat. Meer informatie over dit MBUX Hyperscreen volgt later deze maand. We verwachten dat Mercedes-Benz de komende maanden meer vrijgeeft over de EQS.