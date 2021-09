Elektrische Mercedes-Benz EQB voor Europa

Mercedes-Benz heeft de stortkokers waarmee het autoland overlaadt met groot nieuws nog niet dichtgedraaid. Zo weten we nu meer over de volledig elektrische EQB die het dit jaar op de Europese markt brengt. Die elektrische cross-over wordt in ieder geval leverbaar met twee elektrische aandrijflijnen.

In april dit jaar presenteerde Mercedes-Benz tijdens Auto Shanghai de EQB, in feite een volledig elektrische versie van de GLB met een typisch EQ-front en een afwijkende achterzijde. Tijdens die internationale lancering van het model gaf Mercedes-Benz al de eerste informatie over de aandrijflijnen van die auto vrij. Zo zou de voor de Chinese markt bestemde versie en dus door samenwerkingsverband Beijing Benz Automotive gebouwde EQB in China in ieder geval leverbaar worden met een 292 pk sterke aandrijflijn. Tijdens de IAA van München geeft Mercedes-Benz meer informatie over de aandrijflijnen die het in de Europese versie van de EQB hangt.

De EQB komt in Europa in ieder geval als EQB 300 4Matic op de markt. De Mercedes-Benz EQB 300 4Matic krijgt twee elektromotoren die samen 230 pk en 390 Nm sterk zijn. Een stap daarboven staat de EQB 350 4Matic, een 292 pk en 520 Nm leverende variant. Beide versies komen 419 kilometer ver op hun 66,5 kWh grote accupakket. De EQB 300 4Matic sprint in 8 tellen naar een snelheid van 100 km/h, de EQB 350 4Matic klaart dat klusje in 6,2 seconden en is daarmee fors rapper. Van zowel de EQB 300 als 350 ligt de topsnelheid op 160 km/h. Aan een snellader is het accupakket met een laadvermogen van 100 kWh weer vol te pompen met kakelverse stroom. Mercedes-Benz meldt daarnaast dat er ook een voorwielaangedreven versie komt én dat het een speciale long range-variant in het vat heeft zitten. De kleinere elektrische Mercedes-Benz EQA is er ook als 250 met 190 pk en 375 Nm krachtige elektromotor op de vooras. Kijk niet gek op als de EQB dus ook als 190 pk sterke EQB 250 leverbaar wordt.

De Europese EQB heeft dezelfde afmetingen als de eerder dit jaar in China gepresenteerde versie. Dat betekent dat de elektrische cross-over 4,68 meter lang is en een wielbasis heeft van 2,83 meter. De EQB biedt plaats aan vijf of zeven inzittenden en rolt straks van de band in het in Hongarije gelegen Kecskemét. De bagageruimte van de vijfzitter is 495 tot 1.710 liter groot. In de versie met zeven zitplaatsen moet je door de aanwezigheid van een derde zitrij genoegen nemen met een alsnog meer dan bruikbare 465 tot 1.620 liter. Nederlandse prijzen zijn er nog niet.