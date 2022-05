Elektrische huurauto blijft massaal stilstaan

Van alle vorig jaar via Billiger-Mietwagen in Europa verhuurde auto's was slechts een zeer klein aantal volledig elektrisch. Uit cijfers van het verhuurplatform, waar je in diverse landen bij diverse aanbieders een huurauto kunt kiezen, blijkt dat slechts 0,22 procent van alle vorig jaar in Europa verhuurde auto's een EV was. In totaal hebben klanten in 2021 via het platform slechts voor 2.500 dagen een elektrische auto gehuurd. Bij het gros van deze boekingen (77 procent) ging het om een verhuurde elektrische auto in Spanje.

Belangrijke kanttekening: gezien de Duitse naam van het verhuurplatform is het aannemelijk dat het vooral gaat om Duitse consumenten die een auto via Billiger-Mietwagen hebben gehuurd, al geven de cijfers waarschijnlijk een aardige indicatie van de voorkeuren van de Europese autohuurder. Volgens Billiger-Mietwagen gaat de voorkeur van de klant uit naar een huurauto met verbrandingsmotor. "Veel vakantiegangers zouden niet willen zoeken naar laadstations en hebben geen zin in lange laadtijden. Daarbij is het huren van een elektrische auto vaak ook duurder dan een auto met benzine- of dieselmotor."