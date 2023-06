Nog voordat Honda zelf de prijzen vrijgeeft, kan AutoWeek je al een nauwkeurige indicatie geven van wat de splinternieuwe elektrische Honda e:Ny1 in Nederland gaat kosten. Een koopje is het elektrische alternatief voor de HR-V zeker niet. Potentiële e:Ny1-kopers zien het SEPP-subsidieschip naar de horizon vertrekken.

In korte tijd heeft Honda zijn hybride aanbod in Nederland uitgebreid. Maar op EV-vlak is hun aanbod minder groot. In Nederland is de kleine Honda E lang het enige elektrische model geweest, maar die krijgt nu gezelschap van de e:Ny1. De Honda e:Ny1 is eigenlijk de elektrische HR-V, al zul je de Japanners zelf niet horen zeggen. AutoWeek kan je ruim voordat Honda er zelf ruchtbaarheid aan geeft al de eerste prijzen van de elektrische e:Ny1 melden.

Belangrijke kanttekening: de in dit artikel genoemde prijzen van de Honda e:Ny1 zijn de fiscale prijzen (catalogusprijzen). Dat betekent dat de bedragen exclusief kosten rijklaarmaken zijn. Voor de all-in prijzen kun je daarbij nog pak 'm beet €1.000 optellen. De fiscale prijzen liggen boven de €45.000 en dat betekent dat de elektrische SUV niet in aanmerking komt voor de SEPP-aanschafsubsidie van €2.950.

De Honda e:Ny1 komt bij zijn introductie in twee uitvoeringen naar Nederland. Hij is er als Elegance en als Advance. De Honda e:Ny1 Elegance heeft een fiscale prijs van €47.600. De e:Ny1 in hoger gepositioneerde Advance-trim heeft een fiscale prijs van €51.670. Ongeacht de gekozen uitvoering heeft de Honda e:Ny1 een 68,8-kWh accu en een 204 pk en 310 Nm sterke elektromotor. De combinatie is goed voor een actieradius van maximaal 412 kilometer.

Uitrusting

De Honda e:Ny1 Elegance heeft een 10,2-inch digitaal instrumentarium en infotainmentscherm met een diagonaal van 15,1 inch. Adaptieve cruisecontrol, over twee zones gescheiden klimaatregeling, adaptieve led-koplampen, een inductielader, verwarmbare voorstoelen, kunstlederen bekleding en een achteruitrijcamera zijn net als Traffic Jam Assistant en 18-inch lichtmetaal standaard.

De Advance kost ruim 4 mille extra en voegt aan bovenstaande een verwarmbaar stuurwiel, een uitgebreid audiosysteem van Pioneer, een 360-graden-camera, Honda Parking Pilot, een elektrisch bedienbare achterklep en een glazen panoramadak toe.

